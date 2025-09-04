Währungen / ARKG
ARKG: ARK Genomic Revolution ETF
27.63 USD 0.04 (0.14%)
Sektor: Finanzen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von ARKG hat sich für heute um 0.14% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 27.50 bis zu einem Hoch von 27.97 gehandelt.
Verfolgen Sie die ARK Genomic Revolution ETF-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
Tagesspanne
27.50 27.97
Jahresspanne
17.50 31.16
- Vorheriger Schlusskurs
- 27.59
- Eröffnung
- 27.75
- Bid
- 27.63
- Ask
- 27.93
- Tief
- 27.50
- Hoch
- 27.97
- Volumen
- 3.297 K
- Tagesänderung
- 0.14%
- Monatsänderung
- 13.42%
- 6-Monatsänderung
- 33.74%
- Jahresänderung
- 7.97%
