ARKG: ARK Genomic Revolution ETF
27.59 USD 1.31 (4.98%)
セクター: 金融 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar
ARKGの今日の為替レートは、4.98%変化しました。日中、通貨は1あたり26.74の安値と27.62の高値で取引されました。
ARK Genomic Revolution ETFダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
ARKG News
- Dow Jones Futures Rise After Stock Market Runs To Highs; Palantir Leads New Buys
- キャシー・ウッドのARK ETF、ブレラ・ホールディングスに注力しロク株を売却
- Dow Jones Futures Rise After Fed Rate Cut, Nvidia Skids; Meta's Zuckerberg Ready To Connect
- Cathie Wood Invests $37M into Biotech Stocks, Trims Stake in KTOS, TEM, and ROKU Stocks - TipRanks.com
- キャシー・ウッドのARK ETF、CRSPとBEAM株の買い付けに注力
- Dow Jones Futures Await Fed Rate Cut, Powell; Nvidia Falls On China Ban Report
- Dow Jones Futures Await Fed Rate Cut, Powell; Nvidia, Meta, Palantir Eye Buy Points
- Dow Jones Futures: Stock Market Awaits Fed Rate Cut, Powell; Nvidia, Meta, Palantir Eye Buy Points
- キャシー・ウッドのARK ETF、アドバンスト・マイクロ・デバイセズ株を買い、テンパス株を売却
- キャシー・ウッドのARK ETF、保有銘柄を調整、ARCTとTEMに注目
- Dow Jones Futures: Nvidia, Meta Eye Buy Points, Tesla Races; Fed Meeting Ahead
- How New Treatments And U.S. Policy Changes Are Driving Healthcare Stocks
- Dow Jones Futures: New Bullish Phase For Market Rally? Tesla Leads 5 Stocks Flashing Buy Signals
- Earnings Offer Evidence That U.S. Stocks Can Keep On Keepin' On
- Harnessing Nature's Wisdom: Gene-Editing Therapy For Cardiovascular Disease
- Dow Jones Futures: Nvidia, GE Vernova Lead New Buys As Oracle Drives AI Stocks
- Dow Jones Futures: Oracle Soars On Huge Backlog; Palantir Leads Buys As Nasdaq Hits High
- Dow Jones Futures: Market Wavers At Highs, Apple iPhone Event Due; Nvidia, Tesla, AppLovin, Robinhood In Focus
- Key Takeaways From Equity Earnings Calls: Q2 2025
- Dow Jones Futures: Market Eyes High As Jobs Report Looms, Broadcom Soars; $1 Trillion For Elon Musk
- Dow Jones Futures: Broadcom Rises Late, Jobs Report Looms; Amazon, Netflix Flash Buy Signals
- Dow Jones Futures Fall After Google, Apple, Tesla Lead Market; Nvidia, Palantir Hit Resistance
- Dow Jones Futures: Google, Apple Jump On Antitrust Ruling After Stocks Pare Losses
- Dow Jones Futures Due: Trump Tariff Ruling May Not Affect Markets. Alibaba News Hits Nvidia, AI.
1日のレンジ
26.74 27.62
1年のレンジ
17.50 31.16
- 以前の終値
- 26.28
- 始値
- 26.74
- 買値
- 27.59
- 買値
- 27.89
- 安値
- 26.74
- 高値
- 27.62
- 出来高
- 3.737 K
- 1日の変化
- 4.98%
- 1ヶ月の変化
- 13.26%
- 6ヶ月の変化
- 33.54%
- 1年の変化
- 7.82%
19 9月, 金曜日
17:00
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 416
17:00
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 539
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 261.7 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 81.8 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- -173.7 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 25.5 K