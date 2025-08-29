クォートセクション
通貨 / ARKG
ARKG: ARK Genomic Revolution ETF

27.59 USD 1.31 (4.98%)
セクター: 金融 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar

ARKGの今日の為替レートは、4.98%変化しました。日中、通貨は1あたり26.74の安値と27.62の高値で取引されました。

ARK Genomic Revolution ETFダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。

1日のレンジ
26.74 27.62
1年のレンジ
17.50 31.16
以前の終値
26.28
始値
26.74
買値
27.59
買値
27.89
安値
26.74
高値
27.62
出来高
3.737 K
1日の変化
4.98%
1ヶ月の変化
13.26%
6ヶ月の変化
33.54%
1年の変化
7.82%
