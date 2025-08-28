Divisas / ARKG
- Panorámica
- Acciones
- Divisas
- Criptomonedas
- Metales
- Índices
- Mercancías
ARKG: ARK Genomic Revolution ETF
26.28 USD 0.24 (0.90%)
Sector: Finanzas Básica: US Dollar Divisa de beneficio: US Dollar
El tipo de cambio de ARKG de hoy ha cambiado un -0.90%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 25.81, mientras que el máximo ha alcanzado 27.21.
Siga la dinámica de la pareja de divisas ARK Genomic Revolution ETF. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
ARKG News
- Dow Jones Futures Rise After Fed Rate Cut, Nvidia Skids; Meta's Zuckerberg Ready To Connect
- Cathie Wood Invests $37M into Biotech Stocks, Trims Stake in KTOS, TEM, and ROKU Stocks - TipRanks.com
- El ETF ARK de Cathie Wood centra su atención en la compra de acciones de CRSP y BEAM
- ETF de Cathie Wood se enfoca en compras de acciones CRSP y BEAM
- Dow Jones Futures Await Fed Rate Cut, Powell; Nvidia Falls On China Ban Report
- Dow Jones Futures Await Fed Rate Cut, Powell; Nvidia, Meta, Palantir Eye Buy Points
- Dow Jones Futures: Stock Market Awaits Fed Rate Cut, Powell; Nvidia, Meta, Palantir Eye Buy Points
- Dow Jones Futures: Nvidia, Meta Eye Buy Points, Tesla Races; Fed Meeting Ahead
- How New Treatments And U.S. Policy Changes Are Driving Healthcare Stocks
- Dow Jones Futures: New Bullish Phase For Market Rally? Tesla Leads 5 Stocks Flashing Buy Signals
- Earnings Offer Evidence That U.S. Stocks Can Keep On Keepin' On
- Harnessing Nature's Wisdom: Gene-Editing Therapy For Cardiovascular Disease
- Dow Jones Futures: Nvidia, GE Vernova Lead New Buys As Oracle Drives AI Stocks
- Dow Jones Futures: Oracle Soars On Huge Backlog; Palantir Leads Buys As Nasdaq Hits High
- Dow Jones Futures: Market Wavers At Highs, Apple iPhone Event Due; Nvidia, Tesla, AppLovin, Robinhood In Focus
- Key Takeaways From Equity Earnings Calls: Q2 2025
- Dow Jones Futures: Market Eyes High As Jobs Report Looms, Broadcom Soars; $1 Trillion For Elon Musk
- Dow Jones Futures: Broadcom Rises Late, Jobs Report Looms; Amazon, Netflix Flash Buy Signals
- Dow Jones Futures Fall After Google, Apple, Tesla Lead Market; Nvidia, Palantir Hit Resistance
- Dow Jones Futures: Google, Apple Jump On Antitrust Ruling After Stocks Pare Losses
- Dow Jones Futures Due: Trump Tariff Ruling May Not Affect Markets. Alibaba News Hits Nvidia, AI.
- Dow Jones Futures: Alibaba News Hits Nvidia, AI. Trump Tariffs Ruled Illegal.
- Dow Jones Futures: S&P 500 Hits Fresh High After Nvidia Test; 7 Stocks Flash This Buy Signal
- ARKG: I’m Holding Off Buying For These 3 Reasons (BATS:ARKG)
Rango diario
25.81 27.21
Rango anual
17.50 31.16
- Cierres anteriores
- 26.52
- Open
- 26.59
- Bid
- 26.28
- Ask
- 26.58
- Low
- 25.81
- High
- 27.21
- Volumen
- 6.270 K
- Cambio diario
- -0.90%
- Cambio mensual
- 7.88%
- Cambio a 6 meses
- 27.20%
- Cambio anual
- 2.70%
18 septiembre, jueves
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 3.7
- Prev.
- -0.3
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 7.6
- Prev.
- 5.9
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 282 K
- Prev.
- 263 K
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 1.935 M
- Prev.
- 1.939 M
14:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- -0.2%
- Prev.
- -0.1%
17:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- Prev.
- 1.985%
20:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- $123.1 B
- Prev.
- $150.8 B