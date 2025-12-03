ARGO-PA hisse senedi bugün hangi fiyattan işlem görüyor? Bugün Argo Group International Holdings Ltd Depositary Shares, Each R hisse senedi 25.43 seviyesinden fiyatlanıyor. Gün içerisinde 25.43 - 25.43 aralığında hareket etti. Dünkü kapanış fiyatı 25.42 seviyesindeydi. Günlük işlem hacmi 42 değerine ulaştı. ARGO-PA canlı fiyat grafiği bu değerleri gösterir.

Argo Group International Holdings Ltd Depositary Shares, Each R hisse senedi temettü ödüyor mu? Argo Group International Holdings Ltd Depositary Shares, Each R hisse senedi şu anda 25.43 değerinde. Temettü politikası şirkete bağlıdır. Yatırımcılar yıllık değişim oranı 0.87% ve USD değerlerini izler. ARGO-PA hareketlerini takip etmek için canlı grafiği görüntüleyin.

ARGO-PA hisse senedi nasıl alınır? Argo Group International Holdings Ltd Depositary Shares, Each R hisselerini şu anki 25.43 fiyatından alabilirsiniz. Emirler genellikle Bid 25.43 ve Ask 25.73 fiyatları civarına yerleştirilirken, günlük işlem hacmi 42 ve günlük değişim oranı 0.00% piyasa aktivitesini yansıtır. Canlı grafikte ARGO-PA fiyat hareketlerini takip edin.

ARGO-PA hisse senedine nasıl yatırım yapılır? Argo Group International Holdings Ltd Depositary Shares, Each R hisse senedine yatırım yapmak, hareket ettiği yıllık aralığı 24.86 - 25.44 ve mevcut fiyatı 25.43 analiz etmek anlamına gelir. Yatırımcılar Bid 25.43 veya Ask 25.73 fiyatından emir vermeden önce aylık değişim oranı 0.16% ve 6 aylık değişim oranı 0.87% değerlerini karşılaştırır. ARGO-PA fiyat hareketlerini canlı grafikte keşfedin.

Argo Group International Holdings Ltd Depositary Shares, Each R hisse senedi geçen yıl içinde en yüksek ne kadar oldu? Argo Group International Holdings Ltd Depositary Shares, Each R hisse senedi yıllık olarak 25.44 zirvesine ulaştı (hareket ettiği yıllık aralık: 24.86 - 25.44). Bu seviyeyi önceki kapanış fiyatı 25.42 ile karşılaştırmak direnç seviyelerini tespit etmeye yardımcı olabilir. Canlı grafiği kullanarak Argo Group International Holdings Ltd Depositary Shares, Each R performansını takip edin.

Argo Group International Holdings Ltd Depositary Shares, Each R hisse senedi geçen yıl içinde en düşük hangi fiyatı gördü? Argo Group International Holdings Ltd Depositary Shares, Each R (ARGO-PA) hisse senedi yıllık olarak en düşük 24.86 fiyatını gördü. Bu seviyeyi mevcut fiyat 25.43 ve hareket ettiği yıllık aralık 24.86 - 25.44 ile karşılaştırmak potansiyel uzun vadeli giriş noktalarını gösterebilir. Daha fazla ayrıntı için canlı grafikteki ARGO-PA fiyat hareketlerini izleyin.