ARGO-PA: Argo Group International Holdings Ltd Depositary Shares, Each R

25.43 USD 0.01 (0.04%)
Sektör: Finansal Baz: ABD Doları Kâr para birimi: ABD Doları

ARGO-PA fiyatı bugün 0.04% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 25.43 ve Yüksek fiyatı olarak 25.43 aralığında işlem gördü.

Argo Group International Holdings Ltd Depositary Shares, Each R hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.

Tam ekran grafik
  • M15
  • M30
  • H1
  • D1
  • W1
  • MN

Sıkça sorulan sorular

ARGO-PA hisse senedi bugün hangi fiyattan işlem görüyor?

Bugün Argo Group International Holdings Ltd Depositary Shares, Each R hisse senedi 25.43 seviyesinden fiyatlanıyor. Gün içerisinde 25.43 - 25.43 aralığında hareket etti. Dünkü kapanış fiyatı 25.42 seviyesindeydi. Günlük işlem hacmi 42 değerine ulaştı. ARGO-PA canlı fiyat grafiği bu değerleri gösterir.

Argo Group International Holdings Ltd Depositary Shares, Each R hisse senedi temettü ödüyor mu?

Argo Group International Holdings Ltd Depositary Shares, Each R hisse senedi şu anda 25.43 değerinde. Temettü politikası şirkete bağlıdır. Yatırımcılar yıllık değişim oranı 0.87% ve USD değerlerini izler. ARGO-PA hareketlerini takip etmek için canlı grafiği görüntüleyin.

ARGO-PA hisse senedi nasıl alınır?

Argo Group International Holdings Ltd Depositary Shares, Each R hisselerini şu anki 25.43 fiyatından alabilirsiniz. Emirler genellikle Bid 25.43 ve Ask 25.73 fiyatları civarına yerleştirilirken, günlük işlem hacmi 42 ve günlük değişim oranı 0.00% piyasa aktivitesini yansıtır. Canlı grafikte ARGO-PA fiyat hareketlerini takip edin.

ARGO-PA hisse senedine nasıl yatırım yapılır?

Argo Group International Holdings Ltd Depositary Shares, Each R hisse senedine yatırım yapmak, hareket ettiği yıllık aralığı 24.86 - 25.44 ve mevcut fiyatı 25.43 analiz etmek anlamına gelir. Yatırımcılar Bid 25.43 veya Ask 25.73 fiyatından emir vermeden önce aylık değişim oranı 0.16% ve 6 aylık değişim oranı 0.87% değerlerini karşılaştırır. ARGO-PA fiyat hareketlerini canlı grafikte keşfedin.

Argo Group International Holdings Ltd Depositary Shares, Each R hisse senedi geçen yıl içinde en yüksek ne kadar oldu?

Argo Group International Holdings Ltd Depositary Shares, Each R hisse senedi yıllık olarak 25.44 zirvesine ulaştı (hareket ettiği yıllık aralık: 24.86 - 25.44). Bu seviyeyi önceki kapanış fiyatı 25.42 ile karşılaştırmak direnç seviyelerini tespit etmeye yardımcı olabilir. Canlı grafiği kullanarak Argo Group International Holdings Ltd Depositary Shares, Each R performansını takip edin.

Argo Group International Holdings Ltd Depositary Shares, Each R hisse senedi geçen yıl içinde en düşük hangi fiyatı gördü?

Argo Group International Holdings Ltd Depositary Shares, Each R (ARGO-PA) hisse senedi yıllık olarak en düşük 24.86 fiyatını gördü. Bu seviyeyi mevcut fiyat 25.43 ve hareket ettiği yıllık aralık 24.86 - 25.44 ile karşılaştırmak potansiyel uzun vadeli giriş noktalarını gösterebilir. Daha fazla ayrıntı için canlı grafikteki ARGO-PA fiyat hareketlerini izleyin.

ARGO-PA hisse senedi bölünmesi ne zaman gerçekleşti?

Argo Group International Holdings Ltd Depositary Shares, Each R geçmişte hisse senedi bölünmelerinden geçmiştir. Bu değişiklikler, şirket eylemlerinden sonra, açılış fiyatı , önceki kapanış fiyatı 25.42 ve yıllık değişim oranı 0.87% değerlerinde görülebilir.

Günlük aralık
25.43 25.43
Yıllık aralık
24.86 25.44
Önceki kapanış
25.42
Açılış
25.43
Satış
25.43
Alış
25.73
Düşük
25.43
Yüksek
25.43
Hacim
42
Günlük değişim
0.04%
Aylık değişim
0.16%
6 aylık değişim
0.87%
Yıllık değişim
0.87%
03 Aralık, Çarşamba
13:15
USD
ADP Tarım Dışı İstihdam Değişimi
Açıklanan
-31 K
Beklenti
9 K
Önceki
42 K
14:45
USD
S&P Global Hizmet PMI
Açıklanan
54.1
Beklenti
55.3
Önceki
54.8
14:45
USD
S&P Global Bileşik PMI
Açıklanan
Beklenti
55.4
Önceki
54.8
15:00
USD
ISM İmalat Dışı PMI
Açıklanan
Beklenti
52.4
Önceki
52.4
15:00
USD
ISM İmalat Dışı İstihdam
Açıklanan
Beklenti
47.2
Önceki
48.2
15:00
USD
ISM Üretim Dışı Ödenen Fiyatlar
Açıklanan
Beklenti
71.3
Önceki
70.0
15:30
USD
ÇED Ham Petrol Stokları Değişimi
Açıklanan
0.574 M
Beklenti
1.210 M
Önceki
2.774 M
15:30
USD
ÇED Cushing Ham Petrol Stokları Değişimi
Açıklanan
-0.457 M
Beklenti
0.107 M
Önceki
-0.068 M