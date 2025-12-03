CotationsSections
Devises / ARGO-PA
ARGO-PA: Argo Group International Holdings Ltd Depositary Shares, Each R

25.43 USD 0.01 (0.04%)
Secteur: Financier Base: Dollar américain Devise de profit: Dollar américain

Le taux de change de ARGO-PA a changé de 0.04% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 25.43 et à un maximum de 25.43.

Suivez la dynamique Argo Group International Holdings Ltd Depositary Shares, Each R. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.

Foire Aux Questions

Quel est le prix de l'action ARGO-PA aujourd'hui ?

L'action Argo Group International Holdings Ltd Depositary Shares, Each R est cotée à 25.43 aujourd'hui. Elle se négocie dans 25.43 - 25.43, a clôturé hier à 25.42 et son volume d'échange a atteint 42. Le graphique en temps réel du cours de ARGO-PA présente ces mises à jour.

L'action Argo Group International Holdings Ltd Depositary Shares, Each R verse-t-elle des dividendes ?

Argo Group International Holdings Ltd Depositary Shares, Each R est actuellement valorisé à 25.43. La politique de dividendes dépend de l'entreprise, et les investisseurs surveillent également 0.87% et USD. Consultez le graphique en direct pour suivre l'évolution de ARGO-PA.

Comment acheter des actions ARGO-PA ?

Vous pouvez acheter des actions Argo Group International Holdings Ltd Depositary Shares, Each R au cours actuel de 25.43. Les ordres sont généralement placés à proximité de 25.43 ou de 25.73, le 42 et le 0.00% indiquent l'activité du marché. Suivez l'évolution de ARGO-PA sur le graphique en direct dès aujourd'hui.

Comment investir dans l'action ARGO-PA ?

Investir dans Argo Group International Holdings Ltd Depositary Shares, Each R implique de prendre en compte la fourchette annuelle 24.86 - 25.44 et le prix actuel 25.43. Beaucoup comparent 0.16% et 0.87% avant de passer des ordres à 25.43 ou 25.73. Consultez le graphique du cours de ARGO-PA en temps réel et les variations quotidiennes.

Quels sont les prix les plus élevés de l'action Argo Group International Holdings Ltd Depositary Shares, Each R ?

Le cours le plus élevé de Argo Group International Holdings Ltd Depositary Shares, Each R l'année dernière était 25.44. Au cours de 24.86 - 25.44, l'action a connu des fluctuations importantes, et la comparaison avec 25.42 permet d'identifier les niveaux de résistance. Suivez la performance de Argo Group International Holdings Ltd Depositary Shares, Each R sur le graphique en temps réel.

Quels sont les prix les plus bas de l'action Argo Group International Holdings Ltd Depositary Shares, Each R ?

Le cours le plus bas de Argo Group International Holdings Ltd Depositary Shares, Each R (ARGO-PA) sur l'année a été 24.86. Sa comparaison avec 25.43 et 24.86 - 25.44 actuels révèle des points d'entrée potentiels à long terme. Suivez l'évolution de ARGO-PA sur le graphique en direct pour plus de détails.

Quand l'action ARGO-PA a-t-elle été divisée ?

Argo Group International Holdings Ltd Depositary Shares, Each R a connu des fractionnements d'actions par le passé. Ces changements sont visibles dans , 25.42 et 0.87% après les opérations sur titres.

Range quotidien
25.43 25.43
Range Annuel
24.86 25.44
Clôture Précédente
25.42
Ouverture
25.43
Bid
25.43
Ask
25.73
Plus Bas
25.43
Plus Haut
25.43
Volume
42
Changement quotidien
0.04%
Changement Mensuel
0.16%
Changement à 6 Mois
0.87%
Changement Annuel
0.87%
03 décembre, mercredi
13:15
USD
ADP Variation de l’Emploi Non-Agricole
Act
-31 K
Fcst
9 K
Prev
42 K
14:45
USD
Services PMI de Markit
Act
54.1
Fcst
55.3
Prev
54.8
14:45
USD
Composite PMI de Markit
Act
Fcst
55.4
Prev
54.8
15:00
USD
PMI non manufacturier de l’ISM
Act
Fcst
52.4
Prev
52.4
15:00
USD
ISM Emploi non manufacturier
Act
Fcst
47.2
Prev
48.2
15:00
USD
Prix non manufacturiers payés par l’ISM
Act
Fcst
71.3
Prev
70.0
15:30
USD
Variation des stocks de pétrole brut de l’EIA
Act
0.574 M
Fcst
1.210 M
Prev
2.774 M
15:30
USD
EIA Cushing Variation des stocks de pétrole brut
Act
-0.457 M
Fcst
0.107 M
Prev
-0.068 M