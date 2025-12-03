- Panoramica
- Azioni
- Valute
- Criptovalute
- Metalli
- Indici
- Commodities
ARGO-PA: Argo Group International Holdings Ltd Depositary Shares, Each R
Il tasso di cambio ARGO-PA ha avuto una variazione del 0.04% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 25.43 e ad un massimo di 25.43.
Segui le dinamiche di Argo Group International Holdings Ltd Depositary Shares, Each R. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
- M15
- M30
- H1
- D1
- W1
- MN
Applicazioni di Trading per ARGO-PA
Domande Frequenti
Qual è il prezzo delle azioni ARGO-PA oggi?
Oggi le azioni Argo Group International Holdings Ltd Depositary Shares, Each R sono prezzate a 25.43. Viene scambiato all'interno di 25.43 - 25.43, la chiusura di ieri è stata 25.42 e il volume degli scambi ha raggiunto 42. Il grafico dei prezzi in tempo reale di ARGO-PA mostra questi aggiornamenti.
Le azioni Argo Group International Holdings Ltd Depositary Shares, Each R pagano dividendi?
Argo Group International Holdings Ltd Depositary Shares, Each R è attualmente valutato a 25.43. La politica dei dividendi dipende dall'azienda, mentre gli investitori osservano anche 0.87% e USD. Visualizza il grafico in tempo reale per monitorare i movimenti di ARGO-PA.
Come acquistare azioni ARGO-PA?
Puoi acquistare azioni Argo Group International Holdings Ltd Depositary Shares, Each R al prezzo attuale di 25.43. Gli ordini vengono solitamente effettuati in prossimità di 25.43 o 25.73, mentre 42 e 0.00% mostrano l'attività del mercato. Segui oggi stesso gli aggiornamenti di ARGO-PA sul grafico in tempo reale.
Come investire in azioni ARGO-PA?
Investire in Argo Group International Holdings Ltd Depositary Shares, Each R implica considerare l'intervallo annuale 24.86 - 25.44 e il prezzo attuale 25.43. Molti confrontano 0.16% e 0.87% prima di effettuare ordini su 25.43 o 25.73. Esplora in tempo reale il grafico dei prezzi di ARGO-PA con le variazioni giornaliere.
Quali sono i prezzi più alti delle azioni Argo Group International Holdings Ltd Depositary Shares, Each R?
Il prezzo massimo di Argo Group International Holdings Ltd Depositary Shares, Each R nell'ultimo anno è stato 25.44. All'interno di 24.86 - 25.44, il titolo ha subito notevoli fluttuazioni e il confronto con 25.42 aiuta a individuare i livelli di resistenza. Traccia l'andamento di Argo Group International Holdings Ltd Depositary Shares, Each R utilizzando il grafico in tempo reale.
Quali sono i prezzi più bassi delle azioni Argo Group International Holdings Ltd Depositary Shares, Each R?
Il prezzo più basso di Argo Group International Holdings Ltd Depositary Shares, Each R (ARGO-PA) nel corso dell'anno è stato 24.86. Confrontandolo con gli attuali 25.43 e 24.86 - 25.44 si evidenziano potenziali punti di ingresso a lungo termine. Guarda ARGO-PA muoversi sul grafico in tempo reale per maggiori dettagli.
Quando è avvenuto il frazionamento azionario di ARGO-PA?
Argo Group International Holdings Ltd Depositary Shares, Each R ha attraversato storicamente divisioni azionarie. Questi cambiamenti, dopo le azioni aziendali sono visibili in , 25.42 e 0.87%.
- Chiusura Precedente
- 25.42
- Apertura
- 25.43
- Bid
- 25.43
- Ask
- 25.73
- Minimo
- 25.43
- Massimo
- 25.43
- Volume
- 42
- Variazione giornaliera
- 0.04%
- Variazione Mensile
- 0.16%
- Variazione Semestrale
- 0.87%
- Variazione Annuale
- 0.87%
- Agire
- -31 K
- Fcst
- 9 K
- Prev
- 42 K
- Agire
- 54.1
- Fcst
- 55.3
- Prev
- 54.8
- Agire
-
- Fcst
- 55.4
- Prev
- 54.8
- Agire
-
- Fcst
- 52.4
- Prev
- 52.4
- Agire
-
- Fcst
- 47.2
- Prev
- 48.2
- Agire
-
- Fcst
- 71.3
- Prev
- 70.0
- Agire
- 0.574 M
- Fcst
- 1.210 M
- Prev
- 2.774 M
- Agire
- -0.457 M
- Fcst
- 0.107 M
- Prev
- -0.068 M