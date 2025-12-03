QuotazioniSezioni
ARGO-PA: Argo Group International Holdings Ltd Depositary Shares, Each R

25.43 USD 0.01 (0.04%)
Settore: Finanziario Base: Dollaro Valuta di profitto: Dollaro

Il tasso di cambio ARGO-PA ha avuto una variazione del 0.04% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 25.43 e ad un massimo di 25.43.

Segui le dinamiche di Argo Group International Holdings Ltd Depositary Shares, Each R. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.

Domande Frequenti

Qual è il prezzo delle azioni ARGO-PA oggi?

Oggi le azioni Argo Group International Holdings Ltd Depositary Shares, Each R sono prezzate a 25.43. Viene scambiato all'interno di 25.43 - 25.43, la chiusura di ieri è stata 25.42 e il volume degli scambi ha raggiunto 42. Il grafico dei prezzi in tempo reale di ARGO-PA mostra questi aggiornamenti.

Le azioni Argo Group International Holdings Ltd Depositary Shares, Each R pagano dividendi?

Argo Group International Holdings Ltd Depositary Shares, Each R è attualmente valutato a 25.43. La politica dei dividendi dipende dall'azienda, mentre gli investitori osservano anche 0.87% e USD. Visualizza il grafico in tempo reale per monitorare i movimenti di ARGO-PA.

Come acquistare azioni ARGO-PA?

Puoi acquistare azioni Argo Group International Holdings Ltd Depositary Shares, Each R al prezzo attuale di 25.43. Gli ordini vengono solitamente effettuati in prossimità di 25.43 o 25.73, mentre 42 e 0.00% mostrano l'attività del mercato. Segui oggi stesso gli aggiornamenti di ARGO-PA sul grafico in tempo reale.

Come investire in azioni ARGO-PA?

Investire in Argo Group International Holdings Ltd Depositary Shares, Each R implica considerare l'intervallo annuale 24.86 - 25.44 e il prezzo attuale 25.43. Molti confrontano 0.16% e 0.87% prima di effettuare ordini su 25.43 o 25.73. Esplora in tempo reale il grafico dei prezzi di ARGO-PA con le variazioni giornaliere.

Quali sono i prezzi più alti delle azioni Argo Group International Holdings Ltd Depositary Shares, Each R?

Il prezzo massimo di Argo Group International Holdings Ltd Depositary Shares, Each R nell'ultimo anno è stato 25.44. All'interno di 24.86 - 25.44, il titolo ha subito notevoli fluttuazioni e il confronto con 25.42 aiuta a individuare i livelli di resistenza. Traccia l'andamento di Argo Group International Holdings Ltd Depositary Shares, Each R utilizzando il grafico in tempo reale.

Quali sono i prezzi più bassi delle azioni Argo Group International Holdings Ltd Depositary Shares, Each R?

Il prezzo più basso di Argo Group International Holdings Ltd Depositary Shares, Each R (ARGO-PA) nel corso dell'anno è stato 24.86. Confrontandolo con gli attuali 25.43 e 24.86 - 25.44 si evidenziano potenziali punti di ingresso a lungo termine. Guarda ARGO-PA muoversi sul grafico in tempo reale per maggiori dettagli.

Quando è avvenuto il frazionamento azionario di ARGO-PA?

Argo Group International Holdings Ltd Depositary Shares, Each R ha attraversato storicamente divisioni azionarie. Questi cambiamenti, dopo le azioni aziendali sono visibili in , 25.42 e 0.87%.

Intervallo Giornaliero
25.43 25.43
Intervallo Annuale
24.86 25.44
Chiusura Precedente
25.42
Apertura
25.43
Bid
25.43
Ask
25.73
Minimo
25.43
Massimo
25.43
Volume
42
Variazione giornaliera
0.04%
Variazione Mensile
0.16%
Variazione Semestrale
0.87%
Variazione Annuale
0.87%
03 dicembre, mercoledì
13:15
USD
ADP Variazione dell'Occupazione non Agricola
Agire
-31 K
Fcst
9 K
Prev
42 K
14:45
USD
Indice dei servizi S&P Global PMI
Agire
54.1
Fcst
55.3
Prev
54.8
14:45
USD
Indice Composito S&P Global PMI
Agire
Fcst
55.4
Prev
54.8
15:00
USD
PMI Non Manifatturiero ISM
Agire
Fcst
52.4
Prev
52.4
15:00
USD
ISM Occupazione Non Manifatturiero
Agire
Fcst
47.2
Prev
48.2
15:00
USD
Prezzi Pagati Non Manifatturieri ISM
Agire
Fcst
71.3
Prev
70.0
15:30
USD
Variazione delle Scorte di Petrolio Greggio EIA
Agire
0.574 M
Fcst
1.210 M
Prev
2.774 M
15:30
USD
Variazione delle Scorte di Petrolio Greggio EIA Cushing
Agire
-0.457 M
Fcst
0.107 M
Prev
-0.068 M