ARGO-PA: Argo Group International Holdings Ltd Depositary Shares, Each R
Der Wechselkurs von ARGO-PA hat sich für heute um 0.04% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 25.43 bis zu einem Hoch von 25.43 gehandelt.
Verfolgen Sie die Argo Group International Holdings Ltd Depositary Shares, Each R-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
Häufige Fragen
Wie ist der Aktienkurs von ARGO-PA heute?
Die Aktie von Argo Group International Holdings Ltd Depositary Shares, Each R (ARGO-PA) notiert heute bei 25.43. Sie wird innerhalb einer Spanne von 25.43 - 25.43 gehandelt, der gestrige Schlusskurs lag bei 25.42 und das Handelsvolumen erreichte 42. Das Live-Chart von ARGO-PA zeigt diese Aktualisierungen.
Zahlt die Aktie ARGO-PA Dividenden?
Argo Group International Holdings Ltd Depositary Shares, Each R wird derzeit mit 25.43 bewertet. Die Dividendenpolitik hängt vom jeweiligen Unternehmen ab, während Anleger auch 0.87% und USD im Auge behalten. Sehen Sie sich das Chart live an, um die Bewegungen von ARGO-PA zu verfolgen.
Wie kaufe ich ARGO-PA-Aktien?
Sie können Aktien von Argo Group International Holdings Ltd Depositary Shares, Each R (ARGO-PA) zum aktuellen Kurs von 25.43 kaufen. Aufträge werden in der Regel nahe 25.43 oder 25.73 platziert, während 42 und 0.00% die Marktaktivität widerspiegeln. Verfolgen Sie heute die Aktualisierungen von ARGO-PA auf dem Live-Chart.
Wie investiert man in ARGO-PA-Aktien?
Bei einer Investition in Argo Group International Holdings Ltd Depositary Shares, Each R müssen die jährliche Spanne 24.86 - 25.44 und der aktuelle Kurs 25.43 berücksichtigt werden. Viele vergleichen 0.16% und 0.87%, bevor sie Orders zu 25.43 oder 25.73 platzieren. Entdecken Sie den Live-Chart mit den täglichen Kursänderungen von ARGO-PA.
Was sind die höchsten Kurse der Aktie von Argo Group International Holdings Ltd Depositary Shares, Each R?
Der höchste Kurs von Argo Group International Holdings Ltd Depositary Shares, Each R (ARGO-PA) im vergangenen Jahr lag bei 25.44. Innerhalb von 24.86 - 25.44 schwankte die Aktie deutlich, und ein Vergleich mit 25.42 hilft dabei, Widerstandsniveaus zu erkennen. Verfolgen Sie die Entwicklung von Argo Group International Holdings Ltd Depositary Shares, Each R mithilfe des Live-Charts.
Was sind die niedrigsten Kurse der Aktie von Argo Group International Holdings Ltd Depositary Shares, Each R?
Der niedrigste Kurs von Argo Group International Holdings Ltd Depositary Shares, Each R (ARGO-PA) im Laufe des Jahres betrug 24.86. Ein Vergleich mit dem aktuellen Kurs 25.43 und der Spanne 24.86 - 25.44 zeigt potenzielle, langfristige Einstiegspunkte auf. Beobachten Sie die Bewegungen von ARGO-PA live auf dem Chart, um weitere Details zu erfahren.
Wann fand der Aktiensplit von ARGO-PA statt?
Argo Group International Holdings Ltd Depositary Shares, Each R hat in der Vergangenheit Aktiensplits durchgeführt. Diese Änderungen sind in , 25.42 und 0.87% nach den Kapitalmaßnahmen sichtbar.
- Vorheriger Schlusskurs
- 25.42
- Eröffnung
- 25.43
- Bid
- 25.43
- Ask
- 25.73
- Tief
- 25.43
- Hoch
- 25.43
- Volumen
- 42
- Tagesänderung
- 0.04%
- Monatsänderung
- 0.16%
- 6-Monatsänderung
- 0.87%
- Jahresänderung
- 0.87%
- Akt
- -31 K
- Erw
- 9 K
- Vorh
- 42 K
- Akt
- 54.1
- Erw
- 55.3
- Vorh
- 54.8
- Akt
-
- Erw
- 55.4
- Vorh
- 54.8
- Akt
-
- Erw
- 52.4
- Vorh
- 52.4
- Akt
-
- Erw
- 47.2
- Vorh
- 48.2
- Akt
-
- Erw
- 71.3
- Vorh
- 70.0
- Akt
- 0.574 M
- Erw
- 1.210 M
- Vorh
- 2.774 M
- Akt
- -0.457 M
- Erw
- 0.107 M
- Vorh
- -0.068 M