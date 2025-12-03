KurseKategorien
Währungen / ARGO-PA
ARGO-PA: Argo Group International Holdings Ltd Depositary Shares, Each R

25.43 USD 0.01 (0.04%)
Sektor: Finanzen Basis: US-Dollar Gewinnwährung: US-Dollar

Der Wechselkurs von ARGO-PA hat sich für heute um 0.04% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 25.43 bis zu einem Hoch von 25.43 gehandelt.

Verfolgen Sie die Argo Group International Holdings Ltd Depositary Shares, Each R-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

  • M15
  • M30
  • H1
  • D1
  • W1
  • MN

Häufige Fragen

Wie ist der Aktienkurs von ARGO-PA heute?

Die Aktie von Argo Group International Holdings Ltd Depositary Shares, Each R (ARGO-PA) notiert heute bei 25.43. Sie wird innerhalb einer Spanne von 25.43 - 25.43 gehandelt, der gestrige Schlusskurs lag bei 25.42 und das Handelsvolumen erreichte 42. Das Live-Chart von ARGO-PA zeigt diese Aktualisierungen.

Zahlt die Aktie ARGO-PA Dividenden?

Argo Group International Holdings Ltd Depositary Shares, Each R wird derzeit mit 25.43 bewertet. Die Dividendenpolitik hängt vom jeweiligen Unternehmen ab, während Anleger auch 0.87% und USD im Auge behalten. Sehen Sie sich das Chart live an, um die Bewegungen von ARGO-PA zu verfolgen.

Wie kaufe ich ARGO-PA-Aktien?

Sie können Aktien von Argo Group International Holdings Ltd Depositary Shares, Each R (ARGO-PA) zum aktuellen Kurs von 25.43 kaufen. Aufträge werden in der Regel nahe 25.43 oder 25.73 platziert, während 42 und 0.00% die Marktaktivität widerspiegeln. Verfolgen Sie heute die Aktualisierungen von ARGO-PA auf dem Live-Chart.

Wie investiert man in ARGO-PA-Aktien?

Bei einer Investition in Argo Group International Holdings Ltd Depositary Shares, Each R müssen die jährliche Spanne 24.86 - 25.44 und der aktuelle Kurs 25.43 berücksichtigt werden. Viele vergleichen 0.16% und 0.87%, bevor sie Orders zu 25.43 oder 25.73 platzieren. Entdecken Sie den Live-Chart mit den täglichen Kursänderungen von ARGO-PA.

Was sind die höchsten Kurse der Aktie von Argo Group International Holdings Ltd Depositary Shares, Each R?

Der höchste Kurs von Argo Group International Holdings Ltd Depositary Shares, Each R (ARGO-PA) im vergangenen Jahr lag bei 25.44. Innerhalb von 24.86 - 25.44 schwankte die Aktie deutlich, und ein Vergleich mit 25.42 hilft dabei, Widerstandsniveaus zu erkennen. Verfolgen Sie die Entwicklung von Argo Group International Holdings Ltd Depositary Shares, Each R mithilfe des Live-Charts.

Was sind die niedrigsten Kurse der Aktie von Argo Group International Holdings Ltd Depositary Shares, Each R?

Der niedrigste Kurs von Argo Group International Holdings Ltd Depositary Shares, Each R (ARGO-PA) im Laufe des Jahres betrug 24.86. Ein Vergleich mit dem aktuellen Kurs 25.43 und der Spanne 24.86 - 25.44 zeigt potenzielle, langfristige Einstiegspunkte auf. Beobachten Sie die Bewegungen von ARGO-PA live auf dem Chart, um weitere Details zu erfahren.

Wann fand der Aktiensplit von ARGO-PA statt?

Argo Group International Holdings Ltd Depositary Shares, Each R hat in der Vergangenheit Aktiensplits durchgeführt. Diese Änderungen sind in , 25.42 und 0.87% nach den Kapitalmaßnahmen sichtbar.

Tagesspanne
25.43 25.43
Jahresspanne
24.86 25.44
Vorheriger Schlusskurs
25.42
Eröffnung
25.43
Bid
25.43
Ask
25.73
Tief
25.43
Hoch
25.43
Volumen
42
Tagesänderung
0.04%
Monatsänderung
0.16%
6-Monatsänderung
0.87%
Jahresänderung
0.87%
03 Dezember, Mittwoch
13:15
USD
ADP Änderung der außerlandwirtschaftliche Beschäftigung
Akt
-31 K
Erw
9 K
Vorh
42 K
14:45
USD
S&P Global PMI der Dienstleister
Akt
54.1
Erw
55.3
Vorh
54.8
14:45
USD
S&P Global zusammengesetzter Einkaufsmanagerindex (PMI)
Akt
Erw
55.4
Vorh
54.8
15:00
USD
ISM, Dienstleistungen PMI
Akt
Erw
52.4
Vorh
52.4
15:00
USD
ISM Nicht-verarbeitendes Gewerbe, Beschäftigung
Akt
Erw
47.2
Vorh
48.2
15:00
USD
ISM Nicht-verarbeitendes Gewerbe, bezahlte Preise
Akt
Erw
71.3
Vorh
70.0
15:30
USD
EIA Rohöl, Änderung der Speichermenge
Akt
0.574 M
Erw
1.210 M
Vorh
2.774 M
15:30
USD
EIA Rohöl, Änderung der Speichermengen in Cushing, Oklahoma
Akt
-0.457 M
Erw
0.107 M
Vorh
-0.068 M