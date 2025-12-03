КотировкиРазделы
Валюты / ARGO-PA
Назад в Рынок акций США

ARGO-PA: Argo Group International Holdings Ltd Depositary Shares, Each R

25.43 USD 0.01 (0.04%)
Сектор: Финансы Базовая: Доллар США Валюта прибыли: Доллар США

Курс ARGO-PA за сегодня изменился на 0.04%. При этом минимальная цена на торгах достигала 25.43, а максимальная — 25.43.

Следите за динамикой Argo Group International Holdings Ltd Depositary Shares, Each R. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций ARGO-PA сегодня?

Argo Group International Holdings Ltd Depositary Shares, Each R (ARGO-PA) сегодня оценивается на уровне 25.43. Инструмент торгуется в пределах 25.43 - 25.43, вчерашнее закрытие составило 25.42, а торговый объем достиг 42. Всю динамику можно отследить на ценовом графике ARGO-PA в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям Argo Group International Holdings Ltd Depositary Shares, Each R?

Argo Group International Holdings Ltd Depositary Shares, Each R в настоящее время оценивается в 25.43. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 0.87% и USD. Отслеживайте движения ARGO-PA на графике в реальном времени.

Как купить акции ARGO-PA?

Вы можете купить акции Argo Group International Holdings Ltd Depositary Shares, Each R (ARGO-PA) по текущей цене 25.43. Ордера обычно размещаются около 25.43 или 25.73, тогда как 42 и 0.00% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения ARGO-PA на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции ARGO-PA?

Инвестирование в Argo Group International Holdings Ltd Depositary Shares, Each R предполагает учет годового диапазона 24.86 - 25.44 и текущей цены 25.43. Многие сравнивают 0.16% и 0.87% перед размещением ордеров на 25.43 или 25.73. Изучайте ежедневные изменения цены ARGO-PA на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции Argo Group International Holdings Ltd Depositary Shares, Each R?

Самая высокая цена Argo Group International Holdings Ltd Depositary Shares, Each R (ARGO-PA) за последний год составила 25.44. Акции заметно колебались в пределах 24.86 - 25.44, сравнение с 25.42 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Argo Group International Holdings Ltd Depositary Shares, Each R на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции Argo Group International Holdings Ltd Depositary Shares, Each R?

Самая низкая цена Argo Group International Holdings Ltd Depositary Shares, Each R (ARGO-PA) за год составила 24.86. Сравнение с текущими 25.43 и 24.86 - 25.44 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения ARGO-PA во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций ARGO-PA?

В прошлом Argo Group International Holdings Ltd Depositary Shares, Each R проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 25.42 и 0.87% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
25.43 25.43
Годовой диапазон
24.86 25.44
Предыдущее закрытие
25.42
Open
25.43
Bid
25.43
Ask
25.73
Low
25.43
High
25.43
Объем
42
Дневное изменение
0.04%
Месячное изменение
0.16%
6-месячное изменение
0.87%
Годовое изменение
0.87%
03 декабря, среда
13:15
USD
Изменение числа занятых в несельскохозяйственном секторе от ADP
Акт.
-31 тыс
Прог.
9 тыс
Пред.
42 тыс
14:45
USD
Индекс менеджеров по закупкам в секторе услуг от S&P Global
Акт.
54.1
Прог.
55.3
Пред.
54.8
14:45
USD
Композитный индекс менеджеров по закупкам от S&P Global
Акт.
Прог.
55.4
Пред.
54.8
15:00
USD
Индекс менеджеров по закупкам в непроизводственном секторе от ISM
Акт.
Прог.
52.4
Пред.
52.4
15:00
USD
Индекс занятости в непроизводственном секторе от ISM
Акт.
Прог.
47.2
Пред.
48.2
15:00
USD
Индекс цен в непроизводственном секторе от ISM
Акт.
Прог.
71.3
Пред.
70.0
15:30
USD
Изменение запасов сырой нефти от EIA
Акт.
0.574 млн
Прог.
1.210 млн
Пред.
2.774 млн
15:30
USD
Изменение запасов сырой нефти в Кушинге от EIA
Акт.
-0.457 млн
Прог.
0.107 млн
Пред.
-0.068 млн