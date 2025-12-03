- Обзор рынка
ARGO-PA: Argo Group International Holdings Ltd Depositary Shares, Each R
Курс ARGO-PA за сегодня изменился на 0.04%. При этом минимальная цена на торгах достигала 25.43, а максимальная — 25.43.
Следите за динамикой Argo Group International Holdings Ltd Depositary Shares, Each R. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M15
- M30
- H1
- D1
- W1
- MN
Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций ARGO-PA сегодня?
Argo Group International Holdings Ltd Depositary Shares, Each R (ARGO-PA) сегодня оценивается на уровне 25.43. Инструмент торгуется в пределах 25.43 - 25.43, вчерашнее закрытие составило 25.42, а торговый объем достиг 42. Всю динамику можно отследить на ценовом графике ARGO-PA в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям Argo Group International Holdings Ltd Depositary Shares, Each R?
Argo Group International Holdings Ltd Depositary Shares, Each R в настоящее время оценивается в 25.43. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 0.87% и USD. Отслеживайте движения ARGO-PA на графике в реальном времени.
Как купить акции ARGO-PA?
Вы можете купить акции Argo Group International Holdings Ltd Depositary Shares, Each R (ARGO-PA) по текущей цене 25.43. Ордера обычно размещаются около 25.43 или 25.73, тогда как 42 и 0.00% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения ARGO-PA на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции ARGO-PA?
Инвестирование в Argo Group International Holdings Ltd Depositary Shares, Each R предполагает учет годового диапазона 24.86 - 25.44 и текущей цены 25.43. Многие сравнивают 0.16% и 0.87% перед размещением ордеров на 25.43 или 25.73. Изучайте ежедневные изменения цены ARGO-PA на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции Argo Group International Holdings Ltd Depositary Shares, Each R?
Самая высокая цена Argo Group International Holdings Ltd Depositary Shares, Each R (ARGO-PA) за последний год составила 25.44. Акции заметно колебались в пределах 24.86 - 25.44, сравнение с 25.42 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Argo Group International Holdings Ltd Depositary Shares, Each R на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции Argo Group International Holdings Ltd Depositary Shares, Each R?
Самая низкая цена Argo Group International Holdings Ltd Depositary Shares, Each R (ARGO-PA) за год составила 24.86. Сравнение с текущими 25.43 и 24.86 - 25.44 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения ARGO-PA во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций ARGO-PA?
В прошлом Argo Group International Holdings Ltd Depositary Shares, Each R проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 25.42 и 0.87% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 25.42
- Open
- 25.43
- Bid
- 25.43
- Ask
- 25.73
- Low
- 25.43
- High
- 25.43
- Объем
- 42
- Дневное изменение
- 0.04%
- Месячное изменение
- 0.16%
- 6-месячное изменение
- 0.87%
- Годовое изменение
- 0.87%
- Акт.
- -31 тыс
- Прог.
- 9 тыс
- Пред.
- 42 тыс
- Акт.
- 54.1
- Прог.
- 55.3
- Пред.
- 54.8
- Акт.
-
- Прог.
- 55.4
- Пред.
- 54.8
- Акт.
-
- Прог.
- 52.4
- Пред.
- 52.4
- Акт.
-
- Прог.
- 47.2
- Пред.
- 48.2
- Акт.
-
- Прог.
- 71.3
- Пред.
- 70.0
- Акт.
- 0.574 млн
- Прог.
- 1.210 млн
- Пред.
- 2.774 млн
- Акт.
- -0.457 млн
- Прог.
- 0.107 млн
- Пред.
- -0.068 млн