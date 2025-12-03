CotaçõesSeções
Moedas / ARGO-PA
Voltar para Ações

ARGO-PA: Argo Group International Holdings Ltd Depositary Shares, Each R

25.43 USD 0.01 (0.04%)
Setor: Finanças Base: Dólar americano Moeda de lucro: Dólar americano

A taxa do ARGO-PA para hoje mudou para 0.04%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 25.43 e o mais alto foi 25.43.

Veja a dinâmica do par de moedas Argo Group International Holdings Ltd Depositary Shares, Each R. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.

Tela cheia
  • M15
  • M30
  • H1
  • D1
  • W1
  • MN

Perguntas frequentes

Qual é o preço das ações de ARGO-PA hoje?

Hoje Argo Group International Holdings Ltd Depositary Shares, Each R (ARGO-PA) está avaliado em 25.43. O instrumento é negociado dentro de 25.43 - 25.43, o fechamento de ontem foi 25.42, e o volume de negociação atingiu 42. Toda a dinâmica pode ser acompanhada no gráfico de preços de ARGO-PA em tempo real.

As ações de Argo Group International Holdings Ltd Depositary Shares, Each R pagam dividendos?

Atualmente Argo Group International Holdings Ltd Depositary Shares, Each R está avaliado em 25.43. A política de dividendos depende da empresa, enquanto investidores também acompanham 0.87% e USD. Monitore os movimentos de ARGO-PA no gráfico em tempo real.

Como comprar ações de ARGO-PA?

Você pode comprar ações de Argo Group International Holdings Ltd Depositary Shares, Each R (ARGO-PA) pelo preço atual 25.43. Ordens geralmente são executadas perto de 25.43 ou 25.73, enquanto 42 e 0.00% mostram a atividade do mercado. Monitore as mudanças de ARGO-PA no gráfico em tempo real.

Como investir em ações de ARGO-PA?

Investir em Argo Group International Holdings Ltd Depositary Shares, Each R envolve considerar a faixa anual 24.86 - 25.44 e o preço atual 25.43. Muitos comparam 0.16% e 0.87% antes de enviar ordens em 25.43 ou 25.73. Estude as mudanças diárias de preço de ARGO-PA no gráfico em tempo real.

Quais são os preços mais altos das ações Argo Group International Holdings Ltd Depositary Shares, Each R?

O maior preço de Argo Group International Holdings Ltd Depositary Shares, Each R (ARGO-PA) no último ano foi 25.44. As ações oscilaram bastante dentro de 24.86 - 25.44, e a comparação com 25.42 ajuda a identificar resistências. Monitore a dinâmica de Argo Group International Holdings Ltd Depositary Shares, Each R no gráfico em tempo real.

Quais são os preços mais baixos das ações Argo Group International Holdings Ltd Depositary Shares, Each R?

O menor preço de Argo Group International Holdings Ltd Depositary Shares, Each R (ARGO-PA) no ano foi 24.86. A comparação com o preço atual 25.43 e 24.86 - 25.44 mostra possíveis pontos de entrada de longo prazo. Estude os movimentos de ARGO-PA em detalhes no gráfico em tempo real.

Quando ocorreu o desdobramento das ações de ARGO-PA?

No passado Argo Group International Holdings Ltd Depositary Shares, Each R passou por um desdobramento de ações. Essas mudanças aparecem em , 25.42 e 0.87% após os eventos corporativos.

Faixa diária
25.43 25.43
Faixa anual
24.86 25.44
Fechamento anterior
25.42
Open
25.43
Bid
25.43
Ask
25.73
Low
25.43
High
25.43
Volume
42
Mudança diária
0.04%
Mudança mensal
0.16%
Mudança de 6 meses
0.87%
Mudança anual
0.87%
