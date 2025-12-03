- Visão do mercado
ARGO-PA: Argo Group International Holdings Ltd Depositary Shares, Each R
A taxa do ARGO-PA para hoje mudou para 0.04%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 25.43 e o mais alto foi 25.43.
Veja a dinâmica do par de moedas Argo Group International Holdings Ltd Depositary Shares, Each R. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
Perguntas frequentes
Qual é o preço das ações de ARGO-PA hoje?
Hoje Argo Group International Holdings Ltd Depositary Shares, Each R (ARGO-PA) está avaliado em 25.43. O instrumento é negociado dentro de 25.43 - 25.43, o fechamento de ontem foi 25.42, e o volume de negociação atingiu 42. Toda a dinâmica pode ser acompanhada no gráfico de preços de ARGO-PA em tempo real.
As ações de Argo Group International Holdings Ltd Depositary Shares, Each R pagam dividendos?
Atualmente Argo Group International Holdings Ltd Depositary Shares, Each R está avaliado em 25.43. A política de dividendos depende da empresa, enquanto investidores também acompanham 0.87% e USD. Monitore os movimentos de ARGO-PA no gráfico em tempo real.
Como comprar ações de ARGO-PA?
Você pode comprar ações de Argo Group International Holdings Ltd Depositary Shares, Each R (ARGO-PA) pelo preço atual 25.43. Ordens geralmente são executadas perto de 25.43 ou 25.73, enquanto 42 e 0.00% mostram a atividade do mercado. Monitore as mudanças de ARGO-PA no gráfico em tempo real.
Como investir em ações de ARGO-PA?
Investir em Argo Group International Holdings Ltd Depositary Shares, Each R envolve considerar a faixa anual 24.86 - 25.44 e o preço atual 25.43. Muitos comparam 0.16% e 0.87% antes de enviar ordens em 25.43 ou 25.73. Estude as mudanças diárias de preço de ARGO-PA no gráfico em tempo real.
Quais são os preços mais altos das ações Argo Group International Holdings Ltd Depositary Shares, Each R?
O maior preço de Argo Group International Holdings Ltd Depositary Shares, Each R (ARGO-PA) no último ano foi 25.44. As ações oscilaram bastante dentro de 24.86 - 25.44, e a comparação com 25.42 ajuda a identificar resistências. Monitore a dinâmica de Argo Group International Holdings Ltd Depositary Shares, Each R no gráfico em tempo real.
Quais são os preços mais baixos das ações Argo Group International Holdings Ltd Depositary Shares, Each R?
O menor preço de Argo Group International Holdings Ltd Depositary Shares, Each R (ARGO-PA) no ano foi 24.86. A comparação com o preço atual 25.43 e 24.86 - 25.44 mostra possíveis pontos de entrada de longo prazo. Estude os movimentos de ARGO-PA em detalhes no gráfico em tempo real.
Quando ocorreu o desdobramento das ações de ARGO-PA?
No passado Argo Group International Holdings Ltd Depositary Shares, Each R passou por um desdobramento de ações. Essas mudanças aparecem em , 25.42 e 0.87% após os eventos corporativos.
- Fechamento anterior
- 25.42
- Open
- 25.43
- Bid
- 25.43
- Ask
- 25.73
- Low
- 25.43
- High
- 25.43
- Volume
- 42
- Mudança diária
- 0.04%
- Mudança mensal
- 0.16%
- Mudança de 6 meses
- 0.87%
- Mudança anual
- 0.87%
- Atu.
- -31 mil
- Projeç.
- 9 mil
- Prév.
- 42 mil
- Atu.
- 54.1
- Projeç.
- 55.3
- Prév.
- 54.8
- Atu.
-
- Projeç.
- 55.4
- Prév.
- 54.8
- Atu.
-
- Projeç.
- 52.4
- Prév.
- 52.4
- Atu.
-
- Projeç.
- 47.2
- Prév.
- 48.2
- Atu.
-
- Projeç.
- 71.3
- Prév.
- 70.0
- Atu.
- 0.574 milh
- Projeç.
- 1.210 milh
- Prév.
- 2.774 milh
- Atu.
- -0.457 milh
- Projeç.
- 0.107 milh
- Prév.
- -0.068 milh