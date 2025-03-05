Dövizler / ARBE
- Genel bakış
- Hisse senetleri
- Dövizler
- Kripto paralar
- Metaller
- Endeksler
- Emtialar
ARBE: Arbe Robotics Ltd
1.61 USD 0.04 (2.55%)
Sektör: Teknoloji Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar
ARBE fiyatı bugün 2.55% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 1.50 ve Yüksek fiyatı olarak 1.70 aralığında işlem gördü.
Arbe Robotics Ltd hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
ARBE haberleri
- Eski Magna Başkan Yardımcısı ve Veoneer Genel Müdürü Arbe Robotics yönetim kuruluna katıldı
- Former Magna VP and Veoneer EVP joins Arbe Robotics board
- Sensrad secures order from WATCHIT for boat collision prevention radar
- Microvast Skyrockets 1162% in a Year: Is the Stock Still Worth Buying?
- Arbe Robotics: Time To Scoop Up Shares (Upgrade) (NASDAQ:ARBE)
- Industrial Tech Acquisitions (ARBE) Upgraded to Buy: Here's Why
- Arbe Robotics Ltd. (ARBE) Reports Q2 Loss, Misses Revenue Estimates
- Arbe Robotics earnings beat by $0.04, revenue topped estimates
- MediaAlpha, Inc. (MAX) Beats Q2 Earnings and Revenue Estimates
- Arbe Robotics: I See The Vision, But Not The Business (NASDAQ:ARBE)
- Canaccord maintains Arbe Robotics stock with $1.75 target
- Arbe Announces Q1 2025 Financial Results
- Arbe Robotics earnings beat by $0.03, revenue fell short of estimates
- Aeva, Arbe stocks rise following Canaccord buy rating initiation
- Arbe Robotics: Decent Radar Credentials, But Not In Vogue (NASDAQ:ARBE)
- Why Harrow Shares Are Trading Higher By 23%; Here Are 20 Stocks Moving Premarket - AirNet Technology (NASDAQ:ANTE), AGM Gr Hldgs (NASDAQ:AGMH)
- Arbe Robotics Ltd. (ARBE) Q4 2024 Earnings Call Transcript
- Wall Street Awaits Trump's Tariff Decision, Digests Mixed Economic Data: What's Driving Markets Wednesday? - SPDR S&P 500 (ARCA:SPY)
Günlük aralık
1.50 1.70
Yıllık aralık
0.85 5.09
- Önceki kapanış
- 1.57
- Açılış
- 1.60
- Satış
- 1.61
- Alış
- 1.91
- Düşük
- 1.50
- Yüksek
- 1.70
- Hacim
- 3.047 K
- Günlük değişim
- 2.55%
- Aylık değişim
- 26.77%
- 6 aylık değişim
- 51.89%
- Yıllık değişim
- -15.71%
21 Eylül, Pazar