通貨 / ARBE
ARBE: Arbe Robotics Ltd
1.57 USD 0.17 (12.14%)
セクター: 技術 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar
ARBEの今日の為替レートは、12.14%変化しました。日中、通貨は1あたり1.42の安値と1.61の高値で取引されました。
Arbe Robotics Ltdダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
ARBE News
- マグナ元副社長とヴェオニア元EVP、アルベ・ロボティクス取締役会に参加
- Former Magna VP and Veoneer EVP joins Arbe Robotics board
- Sensrad secures order from WATCHIT for boat collision prevention radar
- Microvast Skyrockets 1162% in a Year: Is the Stock Still Worth Buying?
- Arbe Robotics: Time To Scoop Up Shares (Upgrade) (NASDAQ:ARBE)
- Industrial Tech Acquisitions (ARBE) Upgraded to Buy: Here's Why
- Arbe Robotics Ltd. (ARBE) Reports Q2 Loss, Misses Revenue Estimates
- Arbe Robotics earnings beat by $0.04, revenue topped estimates
- MediaAlpha, Inc. (MAX) Beats Q2 Earnings and Revenue Estimates
- Arbe Robotics: I See The Vision, But Not The Business (NASDAQ:ARBE)
- Canaccord maintains Arbe Robotics stock with $1.75 target
- Arbe Announces Q1 2025 Financial Results
- Arbe Robotics earnings beat by $0.03, revenue fell short of estimates
- Aeva, Arbe stocks rise following Canaccord buy rating initiation
- Arbe Robotics: Decent Radar Credentials, But Not In Vogue (NASDAQ:ARBE)
- Why Harrow Shares Are Trading Higher By 23%; Here Are 20 Stocks Moving Premarket - AirNet Technology (NASDAQ:ANTE), AGM Gr Hldgs (NASDAQ:AGMH)
- Arbe Robotics Ltd. (ARBE) Q4 2024 Earnings Call Transcript
- Wall Street Awaits Trump's Tariff Decision, Digests Mixed Economic Data: What's Driving Markets Wednesday? - SPDR S&P 500 (ARCA:SPY)
1日のレンジ
1.42 1.61
1年のレンジ
0.85 5.09
- 以前の終値
- 1.40
- 始値
- 1.42
- 買値
- 1.57
- 買値
- 1.87
- 安値
- 1.42
- 高値
- 1.61
- 出来高
- 2.710 K
- 1日の変化
- 12.14%
- 1ヶ月の変化
- 23.62%
- 6ヶ月の変化
- 48.11%
- 1年の変化
- -17.80%
19 9月, 金曜日
17:00
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 416
17:00
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 539
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 261.7 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 81.8 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- -173.7 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 25.5 K