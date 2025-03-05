통화 / ARBE
- 개요
- 주식
- 통화
- 암호화폐
- 금속
- 색인
- 원자재
ARBE: Arbe Robotics Ltd
1.61 USD 0.04 (2.55%)
부문: 기술 베이스: US Dollar 수익 통화: US Dollar
ARBE 환율이 오늘 2.55%로 변동했습니다. 당일 이 종목은 저가가 1.50이고 고가는 1.70이었습니다.
Arbe Robotics Ltd 변동을 참고하세요. 실시간 쿼트는 여러분이 시장 변동에 빠르게 대처하는데에 도움이 될 것입니다. 차트 주기를 전환하여 환율의 추세와 변동을 분, 시간, 일, 주 및 월별로 모니터링할 수 있습니다. 이 정보를 사용하여 시장 변화를 예측하고 정보에 입각한 거래 결정을 내리십시오.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
ARBE News
- Arbe Robotics, 이사회에 Magna/Veoneer 전 부사장 합류
- Former Magna VP and Veoneer EVP joins Arbe Robotics board
- Sensrad secures order from WATCHIT for boat collision prevention radar
- Microvast Skyrockets 1162% in a Year: Is the Stock Still Worth Buying?
- Arbe Robotics: Time To Scoop Up Shares (Upgrade) (NASDAQ:ARBE)
- Industrial Tech Acquisitions (ARBE) Upgraded to Buy: Here's Why
- Arbe Robotics Ltd. (ARBE) Reports Q2 Loss, Misses Revenue Estimates
- Arbe Robotics earnings beat by $0.04, revenue topped estimates
- MediaAlpha, Inc. (MAX) Beats Q2 Earnings and Revenue Estimates
- Arbe Robotics: I See The Vision, But Not The Business (NASDAQ:ARBE)
- Canaccord maintains Arbe Robotics stock with $1.75 target
- Arbe Announces Q1 2025 Financial Results
- Arbe Robotics earnings beat by $0.03, revenue fell short of estimates
- Aeva, Arbe stocks rise following Canaccord buy rating initiation
- Arbe Robotics: Decent Radar Credentials, But Not In Vogue (NASDAQ:ARBE)
- Why Harrow Shares Are Trading Higher By 23%; Here Are 20 Stocks Moving Premarket - AirNet Technology (NASDAQ:ANTE), AGM Gr Hldgs (NASDAQ:AGMH)
- Arbe Robotics Ltd. (ARBE) Q4 2024 Earnings Call Transcript
- Wall Street Awaits Trump's Tariff Decision, Digests Mixed Economic Data: What's Driving Markets Wednesday? - SPDR S&P 500 (ARCA:SPY)
일일 변동 비율
1.50 1.70
년간 변동
0.85 5.09
- 이전 종가
- 1.57
- 시가
- 1.60
- Bid
- 1.61
- Ask
- 1.91
- 저가
- 1.50
- 고가
- 1.70
- 볼륨
- 3.047 K
- 일일 변동
- 2.55%
- 월 변동
- 26.77%
- 6개월 변동
- 51.89%
- 년간 변동율
- -15.71%
20 9월, 토요일