ARBE: Arbe Robotics Ltd
1.52 USD 0.05 (3.18%)
Sektor: Technologie Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von ARBE hat sich für heute um -3.18% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 1.50 bis zu einem Hoch von 1.60 gehandelt.
Verfolgen Sie die Arbe Robotics Ltd-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
Tagesspanne
1.50 1.60
Jahresspanne
0.85 5.09
- Vorheriger Schlusskurs
- 1.57
- Eröffnung
- 1.60
- Bid
- 1.52
- Ask
- 1.82
- Tief
- 1.50
- Hoch
- 1.60
- Volumen
- 739
- Tagesänderung
- -3.18%
- Monatsänderung
- 19.69%
- 6-Monatsänderung
- 43.40%
- Jahresänderung
- -20.42%
19 September, Freitag
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 416
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 539
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 261.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 81.8 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- -173.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 25.5 K