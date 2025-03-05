QuotazioniSezioni
Valute / ARBE
Tornare a Azioni

ARBE: Arbe Robotics Ltd

1.61 USD 0.04 (2.55%)
Settore: Tecnologia Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar

Il tasso di cambio ARBE ha avuto una variazione del 2.55% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 1.50 e ad un massimo di 1.70.

Segui le dinamiche di Arbe Robotics Ltd. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.

Grafico a schermo intero
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

ARBE News

Intervallo Giornaliero
1.50 1.70
Intervallo Annuale
0.85 5.09
Chiusura Precedente
1.57
Apertura
1.60
Bid
1.61
Ask
1.91
Minimo
1.50
Massimo
1.70
Volume
3.047 K
Variazione giornaliera
2.55%
Variazione Mensile
26.77%
Variazione Semestrale
51.89%
Variazione Annuale
-15.71%
21 settembre, domenica