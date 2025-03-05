Валюты / ARBE
- Обзор рынка
- Рынок акций США
- Валюты
- Криптовалюты
- Металлы
- Индексы
- Товары
ARBE: Arbe Robotics Ltd
1.42 USD 0.03 (2.07%)
Сектор: Технологии Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс ARBE за сегодня изменился на -2.07%. При этом минимальная цена на торгах достигала 1.37, а максимальная — 1.47.
Следите за динамикой Arbe Robotics Ltd. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Новости ARBE
- Sensrad secures order from WATCHIT for boat collision prevention radar
- Microvast Skyrockets 1162% in a Year: Is the Stock Still Worth Buying?
- Arbe Robotics: Time To Scoop Up Shares (Upgrade) (NASDAQ:ARBE)
- Industrial Tech Acquisitions (ARBE) Upgraded to Buy: Here's Why
- Arbe Robotics Ltd. (ARBE) Reports Q2 Loss, Misses Revenue Estimates
- Arbe Robotics earnings beat by $0.04, revenue topped estimates
- MediaAlpha, Inc. (MAX) Beats Q2 Earnings and Revenue Estimates
- Arbe Robotics: I See The Vision, But Not The Business (NASDAQ:ARBE)
- Canaccord maintains Arbe Robotics stock with $1.75 target
- Arbe Announces Q1 2025 Financial Results
- Arbe Robotics earnings beat by $0.03, revenue fell short of estimates
- Aeva, Arbe stocks rise following Canaccord buy rating initiation
- Arbe Robotics: Decent Radar Credentials, But Not In Vogue (NASDAQ:ARBE)
- Why Harrow Shares Are Trading Higher By 23%; Here Are 20 Stocks Moving Premarket - AirNet Technology (NASDAQ:ANTE), AGM Gr Hldgs (NASDAQ:AGMH)
- Arbe Robotics Ltd. (ARBE) Q4 2024 Earnings Call Transcript
- Wall Street Awaits Trump's Tariff Decision, Digests Mixed Economic Data: What's Driving Markets Wednesday? - SPDR S&P 500 (ARCA:SPY)
Дневной диапазон
1.37 1.47
Годовой диапазон
0.85 5.09
- Предыдущее закрытие
- 1.45
- Open
- 1.45
- Bid
- 1.42
- Ask
- 1.72
- Low
- 1.37
- High
- 1.47
- Объем
- 1.472 K
- Дневное изменение
- -2.07%
- Месячное изменение
- 11.81%
- 6-месячное изменение
- 33.96%
- Годовое изменение
- -25.65%
17 сентября, среда
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.322 млн
- Пред.
- 1.428 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.394 млн
- Пред.
- 1.354 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -6.4%
- Пред.
- 5.2%
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -1.708 млн
- Пред.
- 3.939 млн
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 0.154 млн
- Пред.
- -0.365 млн
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.50%
18:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.