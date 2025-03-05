Moedas / ARBE
ARBE: Arbe Robotics Ltd
1.52 USD 0.12 (8.57%)
Setor: Tecnologia Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar
A taxa do ARBE para hoje mudou para 8.57%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 1.42 e o mais alto foi 1.55.
Veja a dinâmica do par de moedas Arbe Robotics Ltd. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
ARBE Notícias
Faixa diária
1.42 1.55
Faixa anual
0.85 5.09
- Fechamento anterior
- 1.40
- Open
- 1.42
- Bid
- 1.52
- Ask
- 1.82
- Low
- 1.42
- High
- 1.55
- Volume
- 1.617 K
- Mudança diária
- 8.57%
- Mudança mensal
- 19.69%
- Mudança de 6 meses
- 43.40%
- Mudança anual
- -20.42%
