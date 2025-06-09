Dövizler / AQN
- Genel bakış
- Hisse senetleri
- Dövizler
- Kripto paralar
- Metaller
- Endeksler
- Emtialar
AQN: Algonquin Power & Utilities Corp
5.46 USD 0.01 (0.18%)
Sektör: Kamu hizmetleri Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar
AQN fiyatı bugün -0.18% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 5.45 ve Yüksek fiyatı olarak 5.55 aralığında işlem gördü.
Algonquin Power & Utilities Corp hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
AQN haberleri
- Demand From Data Center & Strategic Acquisitions Fuel NRG's Growth
- Reasons to Include Algonquin Power & Utilities Stock in Your Portfolio
- CU and ATCO: Dividend King & Dividend Aristocrat Continue To Underperform (TSX:ACO.X:CA)
- Southern's Unit Secures PSC Approval for Five Solar Facilities
- Southern Company Advances Hydro Fleet Modernization for the Future
- Is Algonquin Power & Utilities (AQN) Outperforming Other Utilities Stocks This Year?
- Algonquin Power Q2 2025 slides reveal 90% drop in earnings, strategic pivot
- Algonquin Power & Utilities (AQN) Q2 Earnings Meet Estimates
- Algonquin Power stock edges up as Q2 earnings meet expectations
- BCE (BCE) Misses Q2 Earnings Estimates
- Centuri Holdings (CTRI) Lags Q2 Earnings Estimates
- Are Utilities Stocks Lagging Algonquin Power & Utilities (AQN) This Year?
- Dominion Energy (D) Tops Q2 Earnings and Revenue Estimates
- Southern Co. (SO) Q2 Earnings and Revenues Surpass Estimates
- Entergy (ETR) Surpasses Q2 Earnings and Revenue Estimates
- Algonquin Power & Utilities (AQN) Upgraded to Buy: What Does It Mean for the Stock?
- Is Algonquin Power & Utilities (AQN) Stock Outpacing Its Utilities Peers This Year?
- Algonquin Power Stock: Regulatory Transition Mispriced (NYSE:AQN)
- Canadian Utilities: Solid 5% Yielder, But Growth Will Have To Wait (TSX:CU:CA)
- Light Up Your Retirement With Utility Income
- Algonquin Power & Utilities appoints Amy Walt as chief customer officer
- My Biggest Regrets As A Dividend Investor
- Important Warning For Infrastructure Stocks: 4 Major Looming Risks
- Algonquin Power appoints new Chief Regulatory Officer
Günlük aralık
5.45 5.55
Yıllık aralık
4.19 6.24
- Önceki kapanış
- 5.47
- Açılış
- 5.50
- Satış
- 5.46
- Alış
- 5.76
- Düşük
- 5.45
- Yüksek
- 5.55
- Hacim
- 3.588 K
- Günlük değişim
- -0.18%
- Aylık değişim
- -5.04%
- 6 aylık değişim
- 6.02%
- Yıllık değişim
- 0.37%
21 Eylül, Pazar