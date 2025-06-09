通貨 / AQN
- 概要
- 株
- 通貨
- 暗号通貨
- 金属
- 指数
- コモディティ
AQN: Algonquin Power & Utilities Corp
5.47 USD 0.03 (0.55%)
セクター: ユーティリティ ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar
AQNの今日の為替レートは、-0.55%変化しました。日中、通貨は1あたり5.44の安値と5.51の高値で取引されました。
Algonquin Power & Utilities Corpダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
AQN News
- Demand From Data Center & Strategic Acquisitions Fuel NRG's Growth
- Reasons to Include Algonquin Power & Utilities Stock in Your Portfolio
- CU and ATCO: Dividend King & Dividend Aristocrat Continue To Underperform (TSX:ACO.X:CA)
- Southern's Unit Secures PSC Approval for Five Solar Facilities
- Southern Company Advances Hydro Fleet Modernization for the Future
- Is Algonquin Power & Utilities (AQN) Outperforming Other Utilities Stocks This Year?
- Algonquin Power Q2 2025 slides reveal 90% drop in earnings, strategic pivot
- Algonquin Power & Utilities (AQN) Q2 Earnings Meet Estimates
- Algonquin Power stock edges up as Q2 earnings meet expectations
- BCE (BCE) Misses Q2 Earnings Estimates
- Centuri Holdings (CTRI) Lags Q2 Earnings Estimates
- Are Utilities Stocks Lagging Algonquin Power & Utilities (AQN) This Year?
- Dominion Energy (D) Tops Q2 Earnings and Revenue Estimates
- Southern Co. (SO) Q2 Earnings and Revenues Surpass Estimates
- Entergy (ETR) Surpasses Q2 Earnings and Revenue Estimates
- Algonquin Power & Utilities (AQN) Upgraded to Buy: What Does It Mean for the Stock?
- Is Algonquin Power & Utilities (AQN) Stock Outpacing Its Utilities Peers This Year?
- Algonquin Power Stock: Regulatory Transition Mispriced (NYSE:AQN)
- Canadian Utilities: Solid 5% Yielder, But Growth Will Have To Wait (TSX:CU:CA)
- Light Up Your Retirement With Utility Income
- Algonquin Power & Utilities appoints Amy Walt as chief customer officer
- My Biggest Regrets As A Dividend Investor
- Important Warning For Infrastructure Stocks: 4 Major Looming Risks
- Algonquin Power appoints new Chief Regulatory Officer
1日のレンジ
5.44 5.51
1年のレンジ
4.19 6.24
- 以前の終値
- 5.50
- 始値
- 5.51
- 買値
- 5.47
- 買値
- 5.77
- 安値
- 5.44
- 高値
- 5.51
- 出来高
- 3.690 K
- 1日の変化
- -0.55%
- 1ヶ月の変化
- -4.87%
- 6ヶ月の変化
- 6.21%
- 1年の変化
- 0.55%
19 9月, 金曜日
17:00
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 416
17:00
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 539
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 261.7 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 81.8 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- -173.7 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 25.5 K