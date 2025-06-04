Валюты / AQN
AQN: Algonquin Power & Utilities Corp
5.51 USD 0.07 (1.25%)
Сектор: Коммунальные услуги Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс AQN за сегодня изменился на -1.25%. При этом минимальная цена на торгах достигала 5.51, а максимальная — 5.58.
Следите за динамикой Algonquin Power & Utilities Corp. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Дневной диапазон
5.51 5.58
Годовой диапазон
4.19 6.24
- Предыдущее закрытие
- 5.58
- Open
- 5.58
- Bid
- 5.51
- Ask
- 5.81
- Low
- 5.51
- High
- 5.58
- Объем
- 3.096 K
- Дневное изменение
- -1.25%
- Месячное изменение
- -4.17%
- 6-месячное изменение
- 6.99%
- Годовое изменение
- 1.29%
