Währungen / AQN
- Übersicht
- Aktien
- Währungen
- Kryptowährungen
- Metalle
- Indices
- Rohstoffe
AQN: Algonquin Power & Utilities Corp
5.47 USD 0.03 (0.55%)
Sektor: Versorgungsunternehmen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von AQN hat sich für heute um -0.55% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 5.44 bis zu einem Hoch von 5.51 gehandelt.
Verfolgen Sie die Algonquin Power & Utilities Corp-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
AQN News
- Demand From Data Center & Strategic Acquisitions Fuel NRG's Growth
- Reasons to Include Algonquin Power & Utilities Stock in Your Portfolio
- CU and ATCO: Dividend King & Dividend Aristocrat Continue To Underperform (TSX:ACO.X:CA)
- Southern's Unit Secures PSC Approval for Five Solar Facilities
- Southern Company Advances Hydro Fleet Modernization for the Future
- Is Algonquin Power & Utilities (AQN) Outperforming Other Utilities Stocks This Year?
- Algonquin Power Q2 2025 slides reveal 90% drop in earnings, strategic pivot
- Algonquin Power & Utilities (AQN) Q2 Earnings Meet Estimates
- Algonquin Power stock edges up as Q2 earnings meet expectations
- BCE (BCE) Misses Q2 Earnings Estimates
- Centuri Holdings (CTRI) Lags Q2 Earnings Estimates
- Are Utilities Stocks Lagging Algonquin Power & Utilities (AQN) This Year?
- Dominion Energy (D) Tops Q2 Earnings and Revenue Estimates
- Southern Co. (SO) Q2 Earnings and Revenues Surpass Estimates
- Entergy (ETR) Surpasses Q2 Earnings and Revenue Estimates
- Algonquin Power & Utilities (AQN) Upgraded to Buy: What Does It Mean for the Stock?
- Is Algonquin Power & Utilities (AQN) Stock Outpacing Its Utilities Peers This Year?
- Algonquin Power Stock: Regulatory Transition Mispriced (NYSE:AQN)
- Canadian Utilities: Solid 5% Yielder, But Growth Will Have To Wait (TSX:CU:CA)
- Light Up Your Retirement With Utility Income
- Algonquin Power & Utilities appoints Amy Walt as chief customer officer
- My Biggest Regrets As A Dividend Investor
- Important Warning For Infrastructure Stocks: 4 Major Looming Risks
- Algonquin Power appoints new Chief Regulatory Officer
Tagesspanne
5.44 5.51
Jahresspanne
4.19 6.24
- Vorheriger Schlusskurs
- 5.50
- Eröffnung
- 5.51
- Bid
- 5.47
- Ask
- 5.77
- Tief
- 5.44
- Hoch
- 5.51
- Volumen
- 3.690 K
- Tagesänderung
- -0.55%
- Monatsänderung
- -4.87%
- 6-Monatsänderung
- 6.21%
- Jahresänderung
- 0.55%
19 September, Freitag
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 416
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 539
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 261.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 81.8 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- -173.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 25.5 K