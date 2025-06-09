Moedas / AQN
- Visão do mercado
- Ações
- Moedas
- Criptomoedas
- Metais
- Índices
- Mercadorias
AQN: Algonquin Power & Utilities Corp
5.45 USD 0.05 (0.91%)
Setor: Serviços públicos Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar
A taxa do AQN para hoje mudou para -0.91%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 5.45 e o mais alto foi 5.51.
Veja a dinâmica do par de moedas Algonquin Power & Utilities Corp. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
AQN Notícias
- Demand From Data Center & Strategic Acquisitions Fuel NRG's Growth
- Reasons to Include Algonquin Power & Utilities Stock in Your Portfolio
- CU and ATCO: Dividend King & Dividend Aristocrat Continue To Underperform (TSX:ACO.X:CA)
- Southern's Unit Secures PSC Approval for Five Solar Facilities
- Southern Company Advances Hydro Fleet Modernization for the Future
- Is Algonquin Power & Utilities (AQN) Outperforming Other Utilities Stocks This Year?
- Algonquin Power Q2 2025 slides reveal 90% drop in earnings, strategic pivot
- Algonquin Power & Utilities (AQN) Q2 Earnings Meet Estimates
- Algonquin Power stock edges up as Q2 earnings meet expectations
- BCE (BCE) Misses Q2 Earnings Estimates
- Centuri Holdings (CTRI) Lags Q2 Earnings Estimates
- Are Utilities Stocks Lagging Algonquin Power & Utilities (AQN) This Year?
- Dominion Energy (D) Tops Q2 Earnings and Revenue Estimates
- Southern Co. (SO) Q2 Earnings and Revenues Surpass Estimates
- Entergy (ETR) Surpasses Q2 Earnings and Revenue Estimates
- Algonquin Power & Utilities (AQN) Upgraded to Buy: What Does It Mean for the Stock?
- Is Algonquin Power & Utilities (AQN) Stock Outpacing Its Utilities Peers This Year?
- Algonquin Power Stock: Regulatory Transition Mispriced (NYSE:AQN)
- Canadian Utilities: Solid 5% Yielder, But Growth Will Have To Wait (TSX:CU:CA)
- Light Up Your Retirement With Utility Income
- Algonquin Power & Utilities appoints Amy Walt as chief customer officer
- My Biggest Regrets As A Dividend Investor
- Important Warning For Infrastructure Stocks: 4 Major Looming Risks
- Algonquin Power appoints new Chief Regulatory Officer
Faixa diária
5.45 5.51
Faixa anual
4.19 6.24
- Fechamento anterior
- 5.50
- Open
- 5.51
- Bid
- 5.45
- Ask
- 5.75
- Low
- 5.45
- High
- 5.51
- Volume
- 46
- Mudança diária
- -0.91%
- Mudança mensal
- -5.22%
- Mudança de 6 meses
- 5.83%
- Mudança anual
- 0.18%
18 setembro, quinta-feira
12:30
USD
- Atu.
- 23.2
- Projeç.
- 3.7
- Prév.
- -0.3
12:30
USD
- Atu.
- 5.6
- Projeç.
- 7.6
- Prév.
- 5.9
12:30
USD
- Atu.
- 231 mil
- Projeç.
- 282 mil
- Prév.
- 264 mil
12:30
USD
- Atu.
- 1.920 milh
- Projeç.
- 1.935 milh
- Prév.
- 1.927 milh
14:00
USD
- Atu.
- -0.5%
- Projeç.
- -0.2%
- Prév.
- -0.1%
17:00
USD
- Atu.
-
- Projeç.
- Prév.
- 1.985%
20:00
USD
- Atu.
-
- Projeç.
- $123.1 bilh
- Prév.
- $150.8 bilh