AQN: Algonquin Power & Utilities Corp

5.46 USD 0.01 (0.18%)
Settore: Servizi Pubblici Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar

Il tasso di cambio AQN ha avuto una variazione del -0.18% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 5.45 e ad un massimo di 5.55.

Segui le dinamiche di Algonquin Power & Utilities Corp. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.

Intervallo Giornaliero
5.45 5.55
Intervallo Annuale
4.19 6.24
Chiusura Precedente
5.47
Apertura
5.50
Bid
5.46
Ask
5.76
Minimo
5.45
Massimo
5.55
Volume
3.588 K
Variazione giornaliera
-0.18%
Variazione Mensile
-5.04%
Variazione Semestrale
6.02%
Variazione Annuale
0.37%
