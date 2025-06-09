Valute / AQN
AQN: Algonquin Power & Utilities Corp
5.46 USD 0.01 (0.18%)
Settore: Servizi Pubblici Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar
Il tasso di cambio AQN ha avuto una variazione del -0.18% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 5.45 e ad un massimo di 5.55.
Segui le dinamiche di Algonquin Power & Utilities Corp. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
AQN News
Intervallo Giornaliero
5.45 5.55
Intervallo Annuale
4.19 6.24
- Chiusura Precedente
- 5.47
- Apertura
- 5.50
- Bid
- 5.46
- Ask
- 5.76
- Minimo
- 5.45
- Massimo
- 5.55
- Volume
- 3.588 K
- Variazione giornaliera
- -0.18%
- Variazione Mensile
- -5.04%
- Variazione Semestrale
- 6.02%
- Variazione Annuale
- 0.37%
20 settembre, sabato