FiyatlarBölümler
Dövizler / APWC
Geri dön - Hisse senetleri

APWC: Asia Pacific Wire & Cable Corporation Limited -, Par value.01 p

2.21 USD 0.17 (8.33%)
Sektör: Sanayi Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar

APWC fiyatı bugün 8.33% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 2.05 ve Yüksek fiyatı olarak 2.23 aralığında işlem gördü.

Asia Pacific Wire & Cable Corporation Limited -, Par value.01 p hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.

Tam ekran grafik
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN
Günlük aralık
2.05 2.23
Yıllık aralık
1.36 2.23
Önceki kapanış
2.04
Açılış
2.15
Satış
2.21
Alış
2.51
Düşük
2.05
Yüksek
2.23
Hacim
152
Günlük değişim
8.33%
Aylık değişim
21.43%
6 aylık değişim
46.36%
Yıllık değişim
42.58%
21 Eylül, Pazar