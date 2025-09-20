CotationsSections
Devises / APWC
Retour à Actions

APWC: Asia Pacific Wire & Cable Corporation Limited -, Par value.01 p

2.21 USD 0.17 (8.33%)
Secteur: Industriels Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar

Le taux de change de APWC a changé de 8.33% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 2.05 et à un maximum de 2.23.

Suivez la dynamique Asia Pacific Wire & Cable Corporation Limited -, Par value.01 p. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.

Graphique en Plein Ecran
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN
Range quotidien
2.05 2.23
Range Annuel
1.36 2.23
Clôture Précédente
2.04
Ouverture
2.15
Bid
2.21
Ask
2.51
Plus Bas
2.05
Plus Haut
2.23
Volume
152
Changement quotidien
8.33%
Changement Mensuel
21.43%
Changement à 6 Mois
46.36%
Changement Annuel
42.58%
20 septembre, samedi