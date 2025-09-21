QuotazioniSezioni
APWC: Asia Pacific Wire & Cable Corporation Limited -, Par value.01 p

2.21 USD 0.17 (8.33%)
Settore: Industriale Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar

Il tasso di cambio APWC ha avuto una variazione del 8.33% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 2.05 e ad un massimo di 2.23.

Segui le dinamiche di Asia Pacific Wire & Cable Corporation Limited -, Par value.01 p. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.

Intervallo Giornaliero
2.05 2.23
Intervallo Annuale
1.36 2.23
Chiusura Precedente
2.04
Apertura
2.15
Bid
2.21
Ask
2.51
Minimo
2.05
Massimo
2.23
Volume
152
Variazione giornaliera
8.33%
Variazione Mensile
21.43%
Variazione Semestrale
46.36%
Variazione Annuale
42.58%
21 settembre, domenica