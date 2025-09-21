Valute / APWC
- Panoramica
- Azioni
- Valute
- Criptovalute
- Metalli
- Indici
- Commodities
APWC: Asia Pacific Wire & Cable Corporation Limited -, Par value.01 p
2.21 USD 0.17 (8.33%)
Settore: Industriale Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar
Il tasso di cambio APWC ha avuto una variazione del 8.33% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 2.05 e ad un massimo di 2.23.
Segui le dinamiche di Asia Pacific Wire & Cable Corporation Limited -, Par value.01 p. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Intervallo Giornaliero
2.05 2.23
Intervallo Annuale
1.36 2.23
- Chiusura Precedente
- 2.04
- Apertura
- 2.15
- Bid
- 2.21
- Ask
- 2.51
- Minimo
- 2.05
- Massimo
- 2.23
- Volume
- 152
- Variazione giornaliera
- 8.33%
- Variazione Mensile
- 21.43%
- Variazione Semestrale
- 46.36%
- Variazione Annuale
- 42.58%
21 settembre, domenica