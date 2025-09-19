クォートセクション
通貨 / APWC
APWC: Asia Pacific Wire & Cable Corporation Limited -, Par value.01 p

2.04 USD 0.04 (1.92%)
セクター: 産業 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar

APWCの今日の為替レートは、-1.92%変化しました。日中、通貨は1あたり1.98の安値と2.10の高値で取引されました。

Asia Pacific Wire & Cable Corporation Limited -, Par value.01 pダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。

1日のレンジ
1.98 2.10
1年のレンジ
1.36 2.18
以前の終値
2.08
始値
2.10
買値
2.04
買値
2.34
安値
1.98
高値
2.10
出来高
14
1日の変化
-1.92%
1ヶ月の変化
12.09%
6ヶ月の変化
35.10%
1年の変化
31.61%
19 9月, 金曜日
17:00
USD
ベーカー・ヒューズ社発表の米石油採掘装置（リグ）稼働数
実際
期待
416
17:00
USD
ベーカー・ヒューズ社発表の米石油採掘装置(リグ)稼働数
実際
期待
539
19:30
USD
CFTC金投機筋ポジション
実際
期待
261.7 K
19:30
USD
CFTC原油投機筋ポジション
実際
期待
81.8 K
19:30
USD
CFTC金投機筋ポジション
実際
期待
-173.7 K
19:30
USD
CFTC Nasdaq 100投機筋ポジション
実際
期待
25.5 K