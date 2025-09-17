Валюты / APWC
APWC: Asia Pacific Wire & Cable Corporation Limited -, Par value.01 p
2.12 USD 0.12 (6.00%)
Сектор: Промышленность Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс APWC за сегодня изменился на 6.00%. При этом минимальная цена на торгах достигала 2.10, а максимальная — 2.14.
Следите за динамикой Asia Pacific Wire & Cable Corporation Limited -, Par value.01 p. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Дневной диапазон
2.10 2.14
Годовой диапазон
1.36 2.18
- Предыдущее закрытие
- 2.00
- Open
- 2.13
- Bid
- 2.12
- Ask
- 2.42
- Low
- 2.10
- High
- 2.14
- Объем
- 26
- Дневное изменение
- 6.00%
- Месячное изменение
- 16.48%
- 6-месячное изменение
- 40.40%
- Годовое изменение
- 36.77%
17 сентября, среда
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.322 млн
- Пред.
- 1.428 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.394 млн
- Пред.
- 1.354 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -6.4%
- Пред.
- 5.2%
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -1.708 млн
- Пред.
- 3.939 млн
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 0.154 млн
- Пред.
- -0.365 млн
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.50%
18:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.