A taxa do APWC para hoje mudou para -1.92%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 1.98 e o mais alto foi 2.10.

