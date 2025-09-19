Währungen / APWC
- Übersicht
- Aktien
- Währungen
- Kryptowährungen
- Metalle
- Indices
- Rohstoffe
APWC: Asia Pacific Wire & Cable Corporation Limited -, Par value.01 p
2.15 USD 0.11 (5.39%)
Sektor: Industriell Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von APWC hat sich für heute um 5.39% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 2.05 bis zu einem Hoch von 2.23 gehandelt.
Verfolgen Sie die Asia Pacific Wire & Cable Corporation Limited -, Par value.01 p-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Tagesspanne
2.05 2.23
Jahresspanne
1.36 2.23
- Vorheriger Schlusskurs
- 2.04
- Eröffnung
- 2.15
- Bid
- 2.15
- Ask
- 2.45
- Tief
- 2.05
- Hoch
- 2.23
- Volumen
- 115
- Tagesänderung
- 5.39%
- Monatsänderung
- 18.13%
- 6-Monatsänderung
- 42.38%
- Jahresänderung
- 38.71%
19 September, Freitag
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 416
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 539
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 261.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 81.8 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- -173.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 25.5 K