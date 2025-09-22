FiyatlarBölümler
Dövizler / APRZ
APRZ: Trust TrueShares Structured Outcome (April) ETF

37.79 USD 0.57 (1.53%)
Sektör: Finansal Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar

APRZ fiyatı bugün 1.53% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 37.79 ve Yüksek fiyatı olarak 37.79 aralığında işlem gördü.

Trust TrueShares Structured Outcome (April) ETF hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.

Günlük aralık
37.79 37.79
Yıllık aralık
29.47 37.79
Önceki kapanış
37.22
Açılış
37.79
Satış
37.79
Alış
38.09
Düşük
37.79
Yüksek
37.79
Hacim
1
Günlük değişim
1.53%
Aylık değişim
3.68%
6 aylık değişim
14.72%
Yıllık değişim
10.01%
