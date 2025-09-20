CotationsSections
Devises / APRZ
APRZ: Trust TrueShares Structured Outcome (April) ETF

37.79 USD 0.57 (1.53%)
Secteur: Financier Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar

Le taux de change de APRZ a changé de 1.53% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 37.79 et à un maximum de 37.79.

Suivez la dynamique Trust TrueShares Structured Outcome (April) ETF. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.

Range quotidien
37.79 37.79
Range Annuel
29.47 37.79
Clôture Précédente
37.22
Ouverture
37.79
Bid
37.79
Ask
38.09
Plus Bas
37.79
Plus Haut
37.79
Volume
1
Changement quotidien
1.53%
Changement Mensuel
3.68%
Changement à 6 Mois
14.72%
Changement Annuel
10.01%
20 septembre, samedi