KurseKategorien
Währungen / APRZ
Zurück zum Aktien

APRZ: Trust TrueShares Structured Outcome (April) ETF

37.79 USD 0.57 (1.53%)
Sektor: Finanzen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von APRZ hat sich für heute um 1.53% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 37.79 bis zu einem Hoch von 37.79 gehandelt.

Verfolgen Sie die Trust TrueShares Structured Outcome (April) ETF-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

Vollbild-Chart
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN
Tagesspanne
37.79 37.79
Jahresspanne
29.47 37.79
Vorheriger Schlusskurs
37.22
Eröffnung
37.79
Bid
37.79
Ask
38.09
Tief
37.79
Hoch
37.79
Volumen
1
Tagesänderung
1.53%
Monatsänderung
3.68%
6-Monatsänderung
14.72%
Jahresänderung
10.01%
19 September, Freitag
17:00
USD
Baker Hughes Ölplattformzählung
Akt
418
Erw
Vorh
416
17:00
USD
Baker Hughes US, Gesamtzahl der Ölförderanlagen
Akt
542
Erw
Vorh
539
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
266.4 K
Erw
Vorh
261.7 K
19:30
USD
CFTC Rohöl, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
98.7 K
Erw
Vorh
81.8 K
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
-225.1 K
Erw
Vorh
-173.7 K
19:30
USD
CFTC Nasdaq 100, Nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
17.8 K
Erw
Vorh
25.5 K