APRZ: Trust TrueShares Structured Outcome (April) ETF
37.79 USD 0.57 (1.53%)
Sektor: Finanzen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von APRZ hat sich für heute um 1.53% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 37.79 bis zu einem Hoch von 37.79 gehandelt.
Verfolgen Sie die Trust TrueShares Structured Outcome (April) ETF-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- H4
- D1
- W1
- MN
Tagesspanne
37.79 37.79
Jahresspanne
29.47 37.79
- Vorheriger Schlusskurs
- 37.22
- Eröffnung
- 37.79
- Bid
- 37.79
- Ask
- 38.09
- Tief
- 37.79
- Hoch
- 37.79
- Volumen
- 1
- Tagesänderung
- 1.53%
- Monatsänderung
- 3.68%
- 6-Monatsänderung
- 14.72%
- Jahresänderung
- 10.01%
19 September, Freitag
17:00
USD
- Akt
- 418
- Erw
- Vorh
- 416
17:00
USD
- Akt
- 542
- Erw
- Vorh
- 539
19:30
USD
- Akt
- 266.4 K
- Erw
- Vorh
- 261.7 K
19:30
USD
- Akt
- 98.7 K
- Erw
- Vorh
- 81.8 K
19:30
USD
- Akt
- -225.1 K
- Erw
- Vorh
- -173.7 K
19:30
USD
- Akt
- 17.8 K
- Erw
- Vorh
- 25.5 K