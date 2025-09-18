报价部分
货币 / APRZ
APRZ: Trust TrueShares Structured Outcome (April) ETF

37.22 USD 0.61 (1.67%)
版块: 金融 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar

今日APRZ汇率已更改1.67%。当日，交易品种以低点37.22和高点37.28进行交易。

关注Trust TrueShares Structured Outcome (April) ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

日范围
37.22 37.28
年范围
29.47 37.28
前一天收盘价
36.61
开盘价
37.27
卖价
37.22
买价
37.52
最低价
37.22
最高价
37.28
交易量
4
日变化
1.67%
月变化
2.11%
6个月变化
12.99%
年变化
8.36%
18 九月, 星期四
12:30
USD
费城联储制造业指数
实际值
预测值
3.7
前值
-0.3
12:30
USD
费城联储就业指数
实际值
预测值
7.6
前值
5.9
12:30
USD
初领失业金人数
实际值
预测值
282 K
前值
263 K
12:30
USD
续领失业金人数
实际值
预测值
1.935 M
前值
1.939 M
14:00
USD
CB领先经济指数月率m/m
实际值
预测值
-0.2%
前值
-0.1%
17:00
USD
10年期TIPS拍卖
实际值
预测值
前值
1.985%
20:00
USD
TIC 长期资本净流入
实际值
预测值
$​123.1 B
前值
$​150.8 B