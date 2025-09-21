Valute / APRZ
APRZ: Trust TrueShares Structured Outcome (April) ETF
37.79 USD 0.57 (1.53%)
Settore: Finanziario Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar
Il tasso di cambio APRZ ha avuto una variazione del 1.53% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 37.79 e ad un massimo di 37.79.
Segui le dinamiche di Trust TrueShares Structured Outcome (April) ETF. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
Intervallo Giornaliero
37.79 37.79
Intervallo Annuale
29.47 37.79
- Chiusura Precedente
- 37.22
- Apertura
- 37.79
- Bid
- 37.79
- Ask
- 38.09
- Minimo
- 37.79
- Massimo
- 37.79
- Volume
- 1
- Variazione giornaliera
- 1.53%
- Variazione Mensile
- 3.68%
- Variazione Semestrale
- 14.72%
- Variazione Annuale
- 10.01%
21 settembre, domenica