APRZ: Trust TrueShares Structured Outcome (April) ETF
37.22 USD 0.61 (1.67%)
Сектор: Финансы Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс APRZ за сегодня изменился на 1.67%. При этом минимальная цена на торгах достигала 37.22, а максимальная — 37.28.
Следите за динамикой Trust TrueShares Structured Outcome (April) ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Дневной диапазон
37.22 37.28
Годовой диапазон
29.47 37.28
- Предыдущее закрытие
- 36.61
- Open
- 37.27
- Bid
- 37.22
- Ask
- 37.52
- Low
- 37.22
- High
- 37.28
- Объем
- 4
- Дневное изменение
- 1.67%
- Месячное изменение
- 2.11%
- 6-месячное изменение
- 12.99%
- Годовое изменение
- 8.36%
17 сентября, среда
12:30
USD
- Акт.
- 1.307 млн
- Прог.
- 1.322 млн
- Пред.
- 1.429 млн
12:30
USD
- Акт.
- 1.312 млн
- Прог.
- 1.394 млн
- Пред.
- 1.362 млн
12:30
USD
- Акт.
- -8.5%
- Прог.
- -6.4%
- Пред.
- 3.4%
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -1.708 млн
- Пред.
- 3.939 млн
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 0.154 млн
- Пред.
- -0.365 млн
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.50%
18:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.