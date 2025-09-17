КотировкиРазделы
APRZ: Trust TrueShares Structured Outcome (April) ETF

37.22 USD 0.61 (1.67%)
Сектор: Финансы Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar

Курс APRZ за сегодня изменился на 1.67%. При этом минимальная цена на торгах достигала 37.22, а максимальная — 37.28.

Дневной диапазон
37.22 37.28
Годовой диапазон
29.47 37.28
Предыдущее закрытие
36.61
Open
37.27
Bid
37.22
Ask
37.52
Low
37.22
High
37.28
Объем
4
Дневное изменение
1.67%
Месячное изменение
2.11%
6-месячное изменение
12.99%
Годовое изменение
8.36%
17 сентября, среда
12:30
USD
Объём строительства новых домов
Акт.
1.307 млн
Прог.
1.322 млн
Пред.
1.429 млн
12:30
USD
Разрешения на строительство
Акт.
1.312 млн
Прог.
1.394 млн
Пред.
1.362 млн
12:30
USD
Объём строительства новых домов м/м
Акт.
-8.5%
Прог.
-6.4%
Пред.
3.4%
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти от EIA
Акт.
Прог.
-1.708 млн
Пред.
3.939 млн
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти в Кушинге от EIA
Акт.
Прог.
0.154 млн
Пред.
-0.365 млн
18:00
USD
Заявление FOMC
Акт.
Прог.
Пред.
18:00
USD
Публикация экономических прогнозов FOMC
Акт.
Прог.
Пред.
18:00
USD
Решение ФРС по процентной ставке
Акт.
Прог.
Пред.
4.50%
18:30
USD
Пресс-конференция FOMC
Акт.
Прог.
Пред.