AOTG: AOT Growth and Innovation ETF

54.71 USD 0.33 (0.61%)
Sektör: Finansal Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar

AOTG fiyatı bugün 0.61% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 54.40 ve Yüksek fiyatı olarak 54.71 aralığında işlem gördü.

AOT Growth and Innovation ETF hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.

Günlük aralık
54.40 54.71
Yıllık aralık
34.56 54.71
Önceki kapanış
54.38
Açılış
54.59
Satış
54.71
Alış
55.01
Düşük
54.40
Yüksek
54.71
Hacim
15
Günlük değişim
0.61%
Aylık değişim
6.23%
6 aylık değişim
36.26%
Yıllık değişim
34.13%
21 Eylül, Pazar