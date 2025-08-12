Dövizler / AOTG
AOTG: AOT Growth and Innovation ETF
54.71 USD 0.33 (0.61%)
Sektör: Finansal Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar
AOTG fiyatı bugün 0.61% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 54.40 ve Yüksek fiyatı olarak 54.71 aralığında işlem gördü.
AOT Growth and Innovation ETF hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.
Günlük aralık
54.40 54.71
Yıllık aralık
34.56 54.71
- Önceki kapanış
- 54.38
- Açılış
- 54.59
- Satış
- 54.71
- Alış
- 55.01
- Düşük
- 54.40
- Yüksek
- 54.71
- Hacim
- 15
- Günlük değişim
- 0.61%
- Aylık değişim
- 6.23%
- 6 aylık değişim
- 36.26%
- Yıllık değişim
- 34.13%
21 Eylül, Pazar