AOTG: AOT Growth and Innovation ETF

54.71 USD 0.33 (0.61%)
版块: 金融 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar

今日AOTG汇率已更改0.61%。当日，交易品种以低点54.40和高点54.71进行交易。

关注AOT Growth and Innovation ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

日范围
54.40 54.71
年范围
34.56 54.71
前一天收盘价
54.38
开盘价
54.59
卖价
54.71
买价
55.01
最低价
54.40
最高价
54.71
交易量
15
日变化
0.61%
月变化
6.23%
6个月变化
36.26%
年变化
34.13%
21 九月, 星期日