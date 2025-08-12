CotationsSections
Devises / AOTG
AOTG: AOT Growth and Innovation ETF

54.71 USD 0.33 (0.61%)
Secteur: Financier Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar

Le taux de change de AOTG a changé de 0.61% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 54.40 et à un maximum de 54.71.

Suivez la dynamique AOT Growth and Innovation ETF. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.

Range quotidien
54.40 54.71
Range Annuel
34.56 54.71
Clôture Précédente
54.38
Ouverture
54.59
Bid
54.71
Ask
55.01
Plus Bas
54.40
Plus Haut
54.71
Volume
15
Changement quotidien
0.61%
Changement Mensuel
6.23%
Changement à 6 Mois
36.26%
Changement Annuel
34.13%
