AOTG: AOT Growth and Innovation ETF
54.71 USD 0.33 (0.61%)
Settore: Finanziario Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar
Il tasso di cambio AOTG ha avuto una variazione del 0.61% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 54.40 e ad un massimo di 54.71.
Segui le dinamiche di AOT Growth and Innovation ETF. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Intervallo Giornaliero
54.40 54.71
Intervallo Annuale
34.56 54.71
- Chiusura Precedente
- 54.38
- Apertura
- 54.59
- Bid
- 54.71
- Ask
- 55.01
- Minimo
- 54.40
- Massimo
- 54.71
- Volume
- 15
- Variazione giornaliera
- 0.61%
- Variazione Mensile
- 6.23%
- Variazione Semestrale
- 36.26%
- Variazione Annuale
- 34.13%
21 settembre, domenica