AOTG: AOT Growth and Innovation ETF

54.71 USD 0.33 (0.61%)
Settore: Finanziario Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar

Il tasso di cambio AOTG ha avuto una variazione del 0.61% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 54.40 e ad un massimo di 54.71.

Segui le dinamiche di AOT Growth and Innovation ETF. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.

Intervallo Giornaliero
54.40 54.71
Intervallo Annuale
34.56 54.71
Chiusura Precedente
54.38
Apertura
54.59
Bid
54.71
Ask
55.01
Minimo
54.40
Massimo
54.71
Volume
15
Variazione giornaliera
0.61%
Variazione Mensile
6.23%
Variazione Semestrale
36.26%
Variazione Annuale
34.13%
