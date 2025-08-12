Währungen / AOTG
AOTG: AOT Growth and Innovation ETF
54.71 USD 0.33 (0.61%)
Sektor: Finanzen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von AOTG hat sich für heute um 0.61% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 54.40 bis zu einem Hoch von 54.71 gehandelt.
Verfolgen Sie die AOT Growth and Innovation ETF-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
Tagesspanne
54.40 54.71
Jahresspanne
34.56 54.71
- Vorheriger Schlusskurs
- 54.38
- Eröffnung
- 54.59
- Bid
- 54.71
- Ask
- 55.01
- Tief
- 54.40
- Hoch
- 54.71
- Volumen
- 15
- Tagesänderung
- 0.61%
- Monatsänderung
- 6.23%
- 6-Monatsänderung
- 36.26%
- Jahresänderung
- 34.13%
