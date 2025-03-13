Dövizler / ANGO
- Genel bakış
- Hisse senetleri
- Dövizler
- Kripto paralar
- Metaller
- Endeksler
- Emtialar
ANGO: AngioDynamics Inc
10.77 USD 0.24 (2.18%)
Sektör: Sağlık hizmetleri Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar
ANGO fiyatı bugün -2.18% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 10.73 ve Yüksek fiyatı olarak 11.08 aralığında işlem gördü.
AngioDynamics Inc hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
ANGO haberleri
- Nutriband Inc. (NTRB) Reports Q2 Loss, Lags Revenue Estimates
- Why Is Penumbra (PEN) Up 5% Since Last Earnings Report?
- Reasons to Hold AngioDynamics Stock in Your Portfolio for Now
- Angel One stock initiated with Neutral rating by UBS on regulatory risks
- AngioDynamics: A MedTech Powerhouse Emerging From Legacy Overhaul (NASDAQ:ANGO)
- NanoKnife System shows strong results in prostate cancer treatment study
- AngioDynamics stock maintains Buy rating at H.C. Wainwright after Q4 beat
- ANGO Stock Down Despite Q4 Earnings Beat, Gross Margin Declines
- Lake Street initiates AngioDynamics stock with Buy rating on strategic realignment
- AngioDynamics stock price target raised to $17 from $15 at Canaccord Genuity
- Why AngioDynamics Stock Popped, Then Dropped Today
- Earnings call transcript: AngioDynamics Q4 2025 beats EPS forecast, stock rises
- AngioDynamics Q4 2025 slides: Med Tech growth drives 12.7% revenue increase
- AngioDynamics (ANGO) Reports Q4 Loss, Tops Revenue Estimates
- AngioDynamics earnings beat by $0.09, revenue topped estimates
- Delta Air Lines, Conagra Brands Set To Report Earnings As Markets Await Consumer Credit
- Credo Tech, Dollar General lead market cap stock movers on Tuesday
- Gold Moves Higher; US Private Sector Job Growth Tops Estimates - AngioDynamics (NASDAQ:ANGO), ConnectM Technology (NASDAQ:CNTM)
- Cognyte Software Posts Upbeat Results, Joins AngioDynamics, Allegiant Travel And Other Big Stocks Moving Higher On Wednesday - Arcellx (NASDAQ:ACLX), Allegiant Travel (NASDAQ:ALGT)
- Nike, FedEx to Report Results as Investors Await Fed's Latest Economic Projections
- UiPath Posts Weak Revenue, Joins SentinelOne, American Eagle And Other Big Stocks Moving Lower In Thursday's Pre-Market Session - AnaptysBio (NASDAQ:ANAB), American Eagle Outfitters (NYSE:AEO)
- Penumbra Stock Off Running On Renewed Enthusiasm For Mechanical Thrombectomy (NYSE:PEN)
Günlük aralık
10.73 11.08
Yıllık aralık
5.84 13.50
- Önceki kapanış
- 11.01
- Açılış
- 11.03
- Satış
- 10.77
- Alış
- 11.07
- Düşük
- 10.73
- Yüksek
- 11.08
- Hacim
- 572
- Günlük değişim
- -2.18%
- Aylık değişim
- 5.59%
- 6 aylık değişim
- 14.57%
- Yıllık değişim
- 37.55%
21 Eylül, Pazar