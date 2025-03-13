KurseKategorien
Währungen / ANGO
Zurück zum Aktien

ANGO: AngioDynamics Inc

10.96 USD 0.05 (0.45%)
Sektor: Gesundheitswesen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von ANGO hat sich für heute um -0.45% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 10.96 bis zu einem Hoch von 11.08 gehandelt.

Verfolgen Sie die AngioDynamics Inc-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

Vollbild-Chart
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

ANGO News

Tagesspanne
10.96 11.08
Jahresspanne
5.84 13.50
Vorheriger Schlusskurs
11.01
Eröffnung
11.03
Bid
10.96
Ask
11.26
Tief
10.96
Hoch
11.08
Volumen
40
Tagesänderung
-0.45%
Monatsänderung
7.45%
6-Monatsänderung
16.60%
Jahresänderung
39.97%
19 September, Freitag
17:00
USD
Baker Hughes Ölplattformzählung
Akt
Erw
Vorh
416
17:00
USD
Baker Hughes US, Gesamtzahl der Ölförderanlagen
Akt
Erw
Vorh
539
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
261.7 K
19:30
USD
CFTC Rohöl, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
81.8 K
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
-173.7 K
19:30
USD
CFTC Nasdaq 100, Nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
25.5 K