Währungen / ANGO
- Übersicht
- Aktien
- Währungen
- Kryptowährungen
- Metalle
- Indices
- Rohstoffe
ANGO: AngioDynamics Inc
10.96 USD 0.05 (0.45%)
Sektor: Gesundheitswesen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von ANGO hat sich für heute um -0.45% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 10.96 bis zu einem Hoch von 11.08 gehandelt.
Verfolgen Sie die AngioDynamics Inc-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
ANGO News
- Nutriband Inc. (NTRB) Reports Q2 Loss, Lags Revenue Estimates
- Why Is Penumbra (PEN) Up 5% Since Last Earnings Report?
- Reasons to Hold AngioDynamics Stock in Your Portfolio for Now
- Angel One stock initiated with Neutral rating by UBS on regulatory risks
- AngioDynamics: A MedTech Powerhouse Emerging From Legacy Overhaul (NASDAQ:ANGO)
- NanoKnife System shows strong results in prostate cancer treatment study
- AngioDynamics stock maintains Buy rating at H.C. Wainwright after Q4 beat
- ANGO Stock Down Despite Q4 Earnings Beat, Gross Margin Declines
- Lake Street initiates AngioDynamics stock with Buy rating on strategic realignment
- AngioDynamics stock price target raised to $17 from $15 at Canaccord Genuity
- Why AngioDynamics Stock Popped, Then Dropped Today
- Earnings call transcript: AngioDynamics Q4 2025 beats EPS forecast, stock rises
- AngioDynamics Q4 2025 slides: Med Tech growth drives 12.7% revenue increase
- AngioDynamics (ANGO) Reports Q4 Loss, Tops Revenue Estimates
- AngioDynamics earnings beat by $0.09, revenue topped estimates
- Delta Air Lines, Conagra Brands Set To Report Earnings As Markets Await Consumer Credit
- Credo Tech, Dollar General lead market cap stock movers on Tuesday
- Gold Moves Higher; US Private Sector Job Growth Tops Estimates - AngioDynamics (NASDAQ:ANGO), ConnectM Technology (NASDAQ:CNTM)
- Cognyte Software Posts Upbeat Results, Joins AngioDynamics, Allegiant Travel And Other Big Stocks Moving Higher On Wednesday - Arcellx (NASDAQ:ACLX), Allegiant Travel (NASDAQ:ALGT)
- Nike, FedEx to Report Results as Investors Await Fed's Latest Economic Projections
- UiPath Posts Weak Revenue, Joins SentinelOne, American Eagle And Other Big Stocks Moving Lower In Thursday's Pre-Market Session - AnaptysBio (NASDAQ:ANAB), American Eagle Outfitters (NYSE:AEO)
- Penumbra Stock Off Running On Renewed Enthusiasm For Mechanical Thrombectomy (NYSE:PEN)
Tagesspanne
10.96 11.08
Jahresspanne
5.84 13.50
- Vorheriger Schlusskurs
- 11.01
- Eröffnung
- 11.03
- Bid
- 10.96
- Ask
- 11.26
- Tief
- 10.96
- Hoch
- 11.08
- Volumen
- 40
- Tagesänderung
- -0.45%
- Monatsänderung
- 7.45%
- 6-Monatsänderung
- 16.60%
- Jahresänderung
- 39.97%
19 September, Freitag
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 416
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 539
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 261.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 81.8 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- -173.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 25.5 K