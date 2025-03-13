Валюты / ANGO
ANGO: AngioDynamics Inc
10.48 USD 0.02 (0.19%)
Сектор: Здравоохранение Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс ANGO за сегодня изменился на -0.19%. При этом минимальная цена на торгах достигала 10.34, а максимальная — 10.61.
Следите за динамикой AngioDynamics Inc. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Новости ANGO
Дневной диапазон
10.34 10.61
Годовой диапазон
5.84 13.50
- Предыдущее закрытие
- 10.50
- Open
- 10.47
- Bid
- 10.48
- Ask
- 10.78
- Low
- 10.34
- High
- 10.61
- Объем
- 761
- Дневное изменение
- -0.19%
- Месячное изменение
- 2.75%
- 6-месячное изменение
- 11.49%
- Годовое изменение
- 33.84%
