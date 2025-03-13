CotizacionesSecciones
ANGO: AngioDynamics Inc

10.83 USD 0.35 (3.34%)
Sector: Atención Sanitaria Básica: US Dollar Divisa de beneficio: US Dollar

El tipo de cambio de ANGO de hoy ha cambiado un 3.34%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 10.52, mientras que el máximo ha alcanzado 10.99.

Siga la dinámica de la pareja de divisas AngioDynamics Inc. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.

Rango diario
10.52 10.99
Rango anual
5.84 13.50
Cierres anteriores
10.48
Open
10.55
Bid
10.83
Ask
11.13
Low
10.52
High
10.99
Volumen
814
Cambio diario
3.34%
Cambio mensual
6.18%
Cambio a 6 meses
15.21%
Cambio anual
38.31%
