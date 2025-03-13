Moedas / ANGO
ANGO: AngioDynamics Inc
10.79 USD 0.04 (0.37%)
Setor: Cuidados de saúde Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar
A taxa do ANGO para hoje mudou para -0.37%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 10.73 e o mais alto foi 11.00.
Veja a dinâmica do par de moedas AngioDynamics Inc. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
Faixa diária
10.73 11.00
Faixa anual
5.84 13.50
- Fechamento anterior
- 10.83
- Open
- 10.99
- Bid
- 10.79
- Ask
- 11.09
- Low
- 10.73
- High
- 11.00
- Volume
- 176
- Mudança diária
- -0.37%
- Mudança mensal
- 5.78%
- Mudança de 6 meses
- 14.79%
- Mudança anual
- 37.80%
