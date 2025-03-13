通貨 / ANGO
ANGO: AngioDynamics Inc
11.01 USD 0.18 (1.66%)
セクター: ヘルスケア ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar
ANGOの今日の為替レートは、1.66%変化しました。日中、通貨は1あたり10.73の安値と11.02の高値で取引されました。
AngioDynamics Incダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
1日のレンジ
10.73 11.02
1年のレンジ
5.84 13.50
- 以前の終値
- 10.83
- 始値
- 10.99
- 買値
- 11.01
- 買値
- 11.31
- 安値
- 10.73
- 高値
- 11.02
- 出来高
- 551
- 1日の変化
- 1.66%
- 1ヶ月の変化
- 7.94%
- 6ヶ月の変化
- 17.13%
- 1年の変化
- 40.61%
19 9月, 金曜日
17:00
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 416
17:00
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 539
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 261.7 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 81.8 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- -173.7 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 25.5 K