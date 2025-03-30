FiyatlarBölümler
Dövizler / AMCX
AMCX: AMC Networks Inc - Class A

8.40 USD 0.03 (0.36%)
Sektör: İletişim hizmetleri Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar

AMCX fiyatı bugün 0.36% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 8.26 ve Yüksek fiyatı olarak 8.75 aralığında işlem gördü.

AMC Networks Inc - Class A hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.

  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

Günlük aralık
8.26 8.75
Yıllık aralık
5.40 10.60
Önceki kapanış
8.37
Açılış
8.34
Satış
8.40
Alış
8.70
Düşük
8.26
Yüksek
8.75
Hacim
1.498 K
Günlük değişim
0.36%
Aylık değişim
19.49%
6 aylık değişim
22.81%
Yıllık değişim
-3.23%
21 Eylül, Pazar