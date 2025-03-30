KurseKategorien
Währungen / AMCX
Zurück zum Aktien

AMCX: AMC Networks Inc - Class A

8.33 USD 0.04 (0.48%)
Sektor: Kommunikationsdienste Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von AMCX hat sich für heute um -0.48% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 8.26 bis zu einem Hoch von 8.39 gehandelt.

Verfolgen Sie die AMC Networks Inc - Class A-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

Vollbild-Chart
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

AMCX News

Tagesspanne
8.26 8.39
Jahresspanne
5.40 10.60
Vorheriger Schlusskurs
8.37
Eröffnung
8.34
Bid
8.33
Ask
8.63
Tief
8.26
Hoch
8.39
Volumen
185
Tagesänderung
-0.48%
Monatsänderung
18.49%
6-Monatsänderung
21.78%
Jahresänderung
-4.03%
19 September, Freitag
17:00
USD
Baker Hughes Ölplattformzählung
Akt
Erw
Vorh
416
17:00
USD
Baker Hughes US, Gesamtzahl der Ölförderanlagen
Akt
Erw
Vorh
539
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
261.7 K
19:30
USD
CFTC Rohöl, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
81.8 K
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
-173.7 K
19:30
USD
CFTC Nasdaq 100, Nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
25.5 K