Währungen / AMCX
- Übersicht
- Aktien
- Währungen
- Kryptowährungen
- Metalle
- Indices
- Rohstoffe
AMCX: AMC Networks Inc - Class A
8.33 USD 0.04 (0.48%)
Sektor: Kommunikationsdienste Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von AMCX hat sich für heute um -0.48% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 8.26 bis zu einem Hoch von 8.39 gehandelt.
Verfolgen Sie die AMC Networks Inc - Class A-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
AMCX News
- Nielsen ratings show broadcast primetime viewership plunges 54% in Q3
- AMC Networks receives Nasdaq notice over audit committee vacancy
- AMC Networks: Impressive Quarter Makes Us Increasingly Bullish (NASDAQ:AMCX)
- AMC Networks Inc. (AMCX) Q2 2025 Earnings Call Transcript
- AMC Networks earnings beat by $0.13, revenue topped estimates
- AMC Networks (AMCX) Q2 Earnings: Taking a Look at Key Metrics Versus Estimates
- AMC Networks (AMCX) Tops Q2 Earnings and Revenue Estimates
- Amc Networks (AMCX) Q2 Revenue Beats 3%
- U.S. Stock Futures Rise after Dow Snaps Winning Streak - TipRanks.com
- Constellation Software, Under Armour, Muenchener Rueckver set to report Friday
- Saga Communications (SGA) Q2 Earnings and Revenues Lag Estimates
- Stay Ahead of the Game With AMC Networks (AMCX) Q2 Earnings: Wall Street's Insights on Key Metrics
- Netflix And Disney Quietly Use $545M-Backed Runway For AI Video — And It's Raising Big Questions In Hollywood - Amazon.com (NASDAQ:AMZN), AMC Networks (NASDAQ:AMCX)
- AMC Networks increases tender offer for 2029 notes to $600 million
- AMC Networks: Reiterating Strong Buy On Proactive Debt Management (NASDAQ:AMCX)
- AMC Networks prices $400 million in senior secured notes at 10.50%
- AMC Networks downgraded to B3 by Moody’s as challenges persist
- AMC Networks plans to offer $400 million in senior secured notes
- amc networks moves corporate domicile from delaware to nevada
- Gabelli Funds to Host 17th Annual Media & Entertainment Symposium Thursday, June 5, 2025
- Raymond James raises Starz stock target to $22, maintains Outperform
- Raymond James sets Starz stock Outperform with $19 target
- AMC Networks Q1 earnings miss estimates, revenue declines
- CuriosityStream: Short-Term Gain Vs. Long-Term Reality In Crowded Streaming Market (CURI)
Tagesspanne
8.26 8.39
Jahresspanne
5.40 10.60
- Vorheriger Schlusskurs
- 8.37
- Eröffnung
- 8.34
- Bid
- 8.33
- Ask
- 8.63
- Tief
- 8.26
- Hoch
- 8.39
- Volumen
- 185
- Tagesänderung
- -0.48%
- Monatsänderung
- 18.49%
- 6-Monatsänderung
- 21.78%
- Jahresänderung
- -4.03%
19 September, Freitag
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 416
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 539
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 261.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 81.8 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- -173.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 25.5 K