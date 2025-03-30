КотировкиРазделы
AMCX
AMCX: AMC Networks Inc - Class A

8.20 USD 0.16 (1.91%)
Сектор: Услуги связи Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar

Курс AMCX за сегодня изменился на -1.91%. При этом минимальная цена на торгах достигала 8.16, а максимальная — 8.41.

Следите за динамикой AMC Networks Inc - Class A. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

Новости AMCX

Дневной диапазон
8.16 8.41
Годовой диапазон
5.40 10.60
Предыдущее закрытие
8.36
Open
8.35
Bid
8.20
Ask
8.50
Low
8.16
High
8.41
Объем
793
Дневное изменение
-1.91%
Месячное изменение
16.64%
6-месячное изменение
19.88%
Годовое изменение
-5.53%
