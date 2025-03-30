Валюты / AMCX
AMCX: AMC Networks Inc - Class A
8.20 USD 0.16 (1.91%)
Сектор: Услуги связи Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс AMCX за сегодня изменился на -1.91%. При этом минимальная цена на торгах достигала 8.16, а максимальная — 8.41.
Следите за динамикой AMC Networks Inc - Class A. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Новости AMCX
- Nielsen ratings show broadcast primetime viewership plunges 54% in Q3
- AMC Networks receives Nasdaq notice over audit committee vacancy
- AMC Networks: Impressive Quarter Makes Us Increasingly Bullish (NASDAQ:AMCX)
- AMC Networks Inc. (AMCX) Q2 2025 Earnings Call Transcript
- AMC Networks earnings beat by $0.13, revenue topped estimates
- AMC Networks (AMCX) Q2 Earnings: Taking a Look at Key Metrics Versus Estimates
- AMC Networks (AMCX) Tops Q2 Earnings and Revenue Estimates
- Amc Networks (AMCX) Q2 Revenue Beats 3%
- U.S. Stock Futures Rise after Dow Snaps Winning Streak - TipRanks.com
- Constellation Software, Under Armour, Muenchener Rueckver set to report Friday
- Saga Communications (SGA) Q2 Earnings and Revenues Lag Estimates
- Stay Ahead of the Game With AMC Networks (AMCX) Q2 Earnings: Wall Street's Insights on Key Metrics
- Netflix And Disney Quietly Use $545M-Backed Runway For AI Video — And It's Raising Big Questions In Hollywood - Amazon.com (NASDAQ:AMZN), AMC Networks (NASDAQ:AMCX)
- AMC Networks increases tender offer for 2029 notes to $600 million
- AMC Networks: Reiterating Strong Buy On Proactive Debt Management (NASDAQ:AMCX)
- AMC Networks prices $400 million in senior secured notes at 10.50%
- AMC Networks downgraded to B3 by Moody’s as challenges persist
- AMC Networks plans to offer $400 million in senior secured notes
- amc networks moves corporate domicile from delaware to nevada
- Gabelli Funds to Host 17th Annual Media & Entertainment Symposium Thursday, June 5, 2025
- Raymond James raises Starz stock target to $22, maintains Outperform
- Raymond James sets Starz stock Outperform with $19 target
- AMC Networks Q1 earnings miss estimates, revenue declines
- CuriosityStream: Short-Term Gain Vs. Long-Term Reality In Crowded Streaming Market (CURI)
Дневной диапазон
8.16 8.41
Годовой диапазон
5.40 10.60
- Предыдущее закрытие
- 8.36
- Open
- 8.35
- Bid
- 8.20
- Ask
- 8.50
- Low
- 8.16
- High
- 8.41
- Объем
- 793
- Дневное изменение
- -1.91%
- Месячное изменение
- 16.64%
- 6-месячное изменение
- 19.88%
- Годовое изменение
- -5.53%
17 сентября, среда
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.322 млн
- Пред.
- 1.428 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.394 млн
- Пред.
- 1.354 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -6.4%
- Пред.
- 5.2%
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -1.708 млн
- Пред.
- 3.939 млн
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 0.154 млн
- Пред.
- -0.365 млн
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.50%
18:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.