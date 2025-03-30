Divisas / AMCX
AMCX: AMC Networks Inc - Class A
8.32 USD 0.12 (1.46%)
Sector: Servicios de Comunicación Básica: US Dollar Divisa de beneficio: US Dollar
El tipo de cambio de AMCX de hoy ha cambiado un 1.46%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 8.19, mientras que el máximo ha alcanzado 8.44.
Siga la dinámica de la pareja de divisas AMC Networks Inc - Class A. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Rango diario
8.19 8.44
Rango anual
5.40 10.60
- Cierres anteriores
- 8.20
- Open
- 8.25
- Bid
- 8.32
- Ask
- 8.62
- Low
- 8.19
- High
- 8.44
- Volumen
- 1.142 K
- Cambio diario
- 1.46%
- Cambio mensual
- 18.35%
- Cambio a 6 meses
- 21.64%
- Cambio anual
- -4.15%
